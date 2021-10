Tata Group के इस स्टॉक ने एक महीने में 40 फीसदी का रिटर्न दिया, ब्रोकरेज हाउसेज को और तेजी की उम्मीद

मुंबई . टाटा मोटर्स के शेयरों ने हालिया दिनों में तूफानी तेजी दिखाई है. सोमवार के कारोबारी सत्र में टाटा मोटर्स (Tata Motors) के शेयरों में तेजी जारी रही और ये ऑटो स्टॉक बीएसई (BSE) पर 9% की बढ़त के साथ 417 रुपये प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था. टाटा मोटर्स में एक महीने में लगभग 39% का उछाल आया है. वहीं, पिछले पांच सेशंस में यह स्टॉक लगभग 21% चढ़ा है.

टाटा मोटर्स के शेयर के भाव इस साल में अब तक 120 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ चुके हैं. वहीं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ( ICICI Securities) को इस ऑटो स्टॉक में और तेजी नजर आती है.

ICICI Securities का अनुमान

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इस स्टॉक में खरीदारी की राय दी है उनका कहना है कि ईवी (electric vehicle(इलेक्ट्रिक वाहन) की मांग बढ़ रही है. नेक्सॉन ईवी (Nexon EV) की अगुवाई में सितंबर 2021 में लगातार दूसरे महीने इसकी घरेलू ईवी बिक्री की संख्या में 1,000 गाड़ियों से अधिक का इजाफा हुआ.

450 रुपये का लक्ष्य

ब्रोकरेज फर्म ने अपने आगे के अनुमानों को बरकरार रखा है और अब टाटा मोटर्स को SOTP के आधार पर 450 रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने हाल के एक बयान में कहा था कि टाटा मोटर्स इंडिया द्वारा लगातार अच्छे प्रदर्शन के चलते हम इसके कारोबार के लिए अपने लक्ष्य को और रिवाइज कर रहे हैं. हमें उम्मीद है कि ऑटो की दिग्गज कंपनी द्वारा वित्त वर्ष FY21-23E में 20.9% सीएजीआर दर्ज किया जायेगा और इसके वॉल्यूम में 17% CAGR दिखाई देगी.

कोरोना काल के बाद पांच गुना से ज्यादा तेजी

टाटा मोटर्स ये टाटा ग्रुप की एक ऑटो मूल उपकरण निर्माता (original equipment manufacturer (OEM) है, जो घरेलू (PV, CV) के साथ ही वैश्विक बाजारों के लिए (Jaguar Land Rover यानी JLR) बनाने का काम कर रही है. JLR एक लग्जरी कार ब्रांड है, जिसमें Jaguar (models like I-pace, etc.) और Land Rover (models like Defender, Evoque आदि जैसे मॉडल शामिल हैं.

कोरोना काल के मुकाबले देखे तो इस स्टॉक ने रिकॉर्ड रिटर्न दिया है. कोरोना काल में ये स्टॉक लगभग 70 से 80 रुपए के आस-पास ट्रेड कर रहा था. अब यह शेयर 400 रुपए पार कर गया है. यानी पांच गुना से ज्यादा उछाल इसमें आ चुका है. तमाम बाजार विशेषज्ञ में इसमें और तेजी का अनुमान जता रहे हैं.