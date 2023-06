नई दिल्ली. अगर आप अगर विदेश छुट्टियां मनाने जा रहे हैं तो फिलहाल आपके लिए राहत की खबर है. सरकार ने टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) को लागू करने की डेडलाइन को 3 महीने से बढ़ाने का फैसला किया है. टीसीएस का नया नियम 1 जुलाई की जगह 1 अक्टूबर 2023 से लागू किया जाएगा. डेडलाइन बढ़ने से 30 सितंबर 2023 तक अब टीसीएस को लेकर पुराना नियम ही लागू रहेगा.

अभी टीसीएस का रेट 5 फीसदी है. 1 अक्टूबर से यह बढ़कर 20 फीसदी हो जाएगी. इसका मतलब है कि अगर आप इंडियन ऑपरेटर से विदेश यात्रा का पैकेज खरीदते हैं तो ऑपरेटर आप से पैकेज की कॉस्ट पर अतिरिक्त 20 फीसदी टैक्स कलेक्ट करेगा.

👉 Important changes w.r.t. Liberalised Remittance Scheme #LRS and Tax Collected at Source #TCS

👉 No change in rate of #TCS for all purposes under #LRS and for overseas travel tour packages, regardless of mode of payment, for amounts up to ₹7 lakh per individual per annum

