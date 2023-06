नई दिल्ली. आईटी कंपनी टेक महिंद्रा के सीईओ सीपी गुरनानी ने ओपनएआई (OpenAI) के को फाउंडर सैम ऑल्टमैन (Sam Altman) के चैलेंज को स्वीकार किया है. ऑल्टमैन ने हाल ही में कहा कि भारतीय कंपनियां आर्टिफिशय़ल इंटेलीजेंस (Artificial Intelligence) के डेवलपमेंट पर अपने सिलिकॉन वैली के काउंटरपार्ट्स (समकक्षों) के साथ कॉम्पिटीशन नहीं कर सकती. सैम ऑल्टमैन फिलहाल छह देशों के दौरे पर हैं, जिसमें भारत भी शामिल है.

ऑल्टमैन, जो छह देशों के दौरे पर हैं, जिसमें भारत भी शामिल है. एक कार्यक्रम के दौरान जहां उनसे भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के पूर्व Google उपाध्यक्ष राजन आनंदन ने पूछा था कि क्या भारत चैटजीपीटी जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण का निर्माण कर सकता है.

OpenAI founder Sam Altman said it’s pretty hopeless for Indian companies to try and compete with them.

Dear @sama, From one CEO to another..

CHALLENGE ACCEPTED. pic.twitter.com/67FDUtLNq0

— CP Gurnani (@C_P_Gurnani) June 9, 2023