एलन मस्क की कंपनी में काम करने का सपना होगा पूरा! एक महीने तक चलेगी भर्ती प्रक्रिया, जानें डिटेल

नई दिल्ली. अगर आप एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं तो अब यह हकीकत में बदल सकता है. इलेक्ट्रिक कार (Electric Car) बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला इंक (Tesla inc.) के प्रमुख एलन मस्क (Elon musk) लगभग एक महीने तक एआई दिवस (AI Day) आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं. जहां अरबपति मस्क एआई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर संबंधित कर्मचारियों को भर्ती करेंगे. यह ट्रेनिंग और नौकरी दोनों के लिए हायरिंग होगी. मस्क ने सोमवार को ट्वीट किया कि लगभग एक महीने तक टेस्ला एआई दिवस आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं. इसका उद्देश्य एआई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, प्रशिक्षण सेक्टर के जानकारों को नौकरी पर रखने का है.



Looking at holding Tesla AI Day in about a month or so. Will go over progress with Tesla AI software & hardware, both training & inference. Purpose is recruiting.