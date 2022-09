गर्भावस्था, डायबिटीज और आपकी आंखों के बीच दिलचस्प संबंध 

जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वे हमेशा आपसे पूछते हैं कि क्या आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन है. वे ऐसा इसलिए पूछते हैं, क्योंकि यह शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करता है. इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस 2019 के एक अनुमान के अनुसार, 20191 तक भारत की वयस्क आबादी में डायबिटीज के लगभग 77 मिलियन मामले होने की संभावना है.

हालांकि, आमतौर पर जब लोग डायबिटीज के बारे में सोचते हैं, तो वे टाइप 1 (ऑटोइम्यून) डायबिटीज़ और टाइप 2 (वयस्क-शुरुआत या आहार-संबंधी) डायबिटीज़ के बारे में ही सोचते हैं. लेकिन, गर्भकालीन डायबिटीज़ एक तीसरे टाइप का डायबिटीज भी है जो अक्सर उचित देखभाल के अभाव में होता है और इसका पता ठीक उसी तरह से चलता है जैसे अन्य डायबिटीज का. यह तब डायग्नोस होता है, जब किसी महिला में पहले कभी डायबिटीज़ के लक्षण नहीं दिखते हैं,लेकिन गर्भावस्था2 के दौरान अचानक डायबिटीज के लक्षण दिखने लगते है.

गर्भकालीन डायबिटीज और डायबिटिक रेटिनोपैथी

गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं और शरीर के खुद को नियंत्रित करने के तरीके में डायबिटीज हस्तक्षेप करता है. अगर इसे मैनेज नहीं किया जाता या इसका इलाज नहीं किया जाता है, तो गर्भकालीन डायबिटीज गर्भावस्था के दौरान और बाद में, मां व बच्चे, दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है. उदाहरण के लिए गर्भकालीन डायबिटीज, गर्भावस्था के दौरान हाइपरटेंशन से जुड़ा होता है. इससे प्रसव के दौरान महिला को स्ट्रोक आने या रक्त के थक्के बनने का खतरा बढ़ जाता है. अनियंत्रित गर्भकालीन डायबिटीज़ भी जन्म3 के समय बच्चे में निम्न ब्लड शुगर की वजह बन सकता है.

गर्भवती महिलाओं4 में डायबिटिक रेटिनोपैथी चिंता की एक अन्य वजह है. डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंख की ऐसी बीमारी है जिसका इलाज न होने पर दृष्टिहीनता और यहां तक ​​कि पूरी तरह से अंधापन भी हो सकता है. डायबिटीज, रेटिनोपैथी की वजह बनता है क्योंकि हाई ब्लड शुगर, डायबिटीज होने की मुख्य वजह है, जो आपकी आंख के पिछले हिस्से में रेटिना को सपोर्ट करने वाली छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है. समय के साथ, इस क्षति से रक्त वाहिकाओं से खून बह सकता है, किसी द्रव का रिसाव हो सकता है और ये ब्लॉक5 भी हो सकती हैं. इससे भी बुरी बात यह है कि गर्भकालीन डायबिटीज में, डायबिटिक रेटिनोपैथी का प्रसार 10% से 27%6 के बीच देखा गया है.

यह डरावना है न? लेकिन क्या होगा अगर आप टाइप 1 या टाइप II डायबिटीज़ वाली महिला हैं और गर्भवती भी हैं? 1922 में इंसुलिन की खोज से पहले, डायबिटीज़ वाली महिलाओं में गर्भावस्था6 की जटिलताओं का बहुत अधिक जोखिम होता था. हालांकि, डायबिटिक रेटिनोपैथी पर गर्भावस्था का कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता है, लेकिन 50% -70% मामलों में रेटिनोपैथी का असर तेजी से होता है. इसके बिगड़ने का सबसे बड़ा जोखिम दूसरी तिमाही के दौरान रहता है और प्रसव7 के बाद 12 महीने तक बना रहता है.

जोखिम किसको होता है?

शोध से पता चलता है कि टाइप 1 डायबिटीज वाली महिलाओं को अधिक जोखिम होता है. इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थैल्मोलॉजी में प्रकाशित एक शोध के अनुसार, पहली बार की जाने वाली जांच में टाइप 1 डायबिटीज वाली महिलाओं में डायबिटिक रेटिनोपैथी का प्रसार 57% -62% और टाइप 2 डायबिटीज4 वाली महिलाओं में 17% -28% था.

टाइप 2 डायबिटीज़ वाली महिलाओं में प्रारंभिक गर्भावस्था के दौरान डीआर का प्रसार 14% देखा गया है, जबकि टाइप 1 डायबिटीज़ में 34% और 72% के बीच है. अगर आप डायबिटीज़ से पीड़ित महिला हैं, तो अपने डॉक्टर से अपनी गर्भावस्था4 के विभिन्न चरणों में डीआर की जांच करने के लिए कहें.

मौजूदा समय में, डायबिटीज वाली अधिकांश महिलाओं की गर्भावस्था और बच्चे का जन्म दोनों ही सुरक्षित हो सकता है. यह ठीक उसी तरह से हो सकता है, जैसे बिना डायबिटीज़ वाले व्यक्तियों का होता है. यह सुधार, मुख्य रूप से बेहतर ब्लड ग्लूकोज (शुगर) के मैनेजमेंट की वजह से होता है. इसके लिए उचित आहार लेने, ब्लड ग्लूकोज की दैनिक आधार पर लगातार निगरानी करने और इंसुलिन को बार-बार अडजस्ट4 करने की आवश्यकता होती है.

अपने डायबिटिक रेटिनोपैथी के जोखिम को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है?

अधिकांश बीमारियों की तरह डायबिटिक रेटिनोपैथी की रोकथाम और इसका उपचार, निवारक परीक्षण से ही शुरू होता है. प्राथमिक देखभाल करने वाले चिकित्सक या OB/GYN को गर्भकालीन डायबिटीज़ के लिए आपकी जांच करनी चाहिए7. अगर आपके परिणाम पॉजिटिव आते हैं, तो आपको अपने नेत्र चिकित्सक के पास जाकर संपूर्ण नेत्र परीक्षण कराना चाहिए.

डायबिटिक रेटिनोपैथी के मामले में आमतौर पर शुरुआती चरणों में कोई संकेत या लक्षण नहीं दिखता है, लेकिन इसे जल्दी पकड़ने का सबसे अच्छा और एकमात्र तरीका है – इसे बढ़ने5 से रोकना.

जैसा कि हम सब जानते हैं, हमें इस जोखिम के बारे में पूरी जानकारी नहीं है. इसलिए, Network18 ने Novartis के सहयोग से ‘नेत्र सुरक्षा’ – इंडिया अगेंस्ट डायबिटीज पहल की शुरुआत की, ताकि लोगों के बीच डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में जागरूकता पैदा की जा सके. डायबिटिक रेटिनोपैथी, आपकी आंखों की रोशनी के लिए खतरा है और इसको रोकने के कई तरीके हैं. यह पहल पूरे देश में जमीनी स्तर पर, जागरूकता शिविरों की एक सीरीज चालू करेगी.

डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में जानने व अपने प्रियजनों और खुद पर इसके असर के बारे में, अधिक जानकारी के लिए (माइक्रोसाइट के लिंक) पर जाएं. ‘नेत्र सुरक्षा’ पहल के बारे में ज़्यादा अपडेट पाने के लिए, News18.com को फॉलो करें और डायबिटिक रेटिनोपैथी के खिलाफ भारत की लड़ाई में खुद को शामिल करने की तैयारी करें.

#Partnered

Tags: Diabetes, Pregnancy