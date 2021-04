1 मई से बदल जाएंगे ये 5 नियम, गैंस सिलेंडर से लेकर बैंकिग नियमों में होगा बड़ा चेंज, आज ही जान लें आप

अप्रैल का महीने खत्म होने में सिर्फ एक दिन का समय बचा है. 1 मई (Changes From 1 May) से आम जनता के लिए कई तरह के नए लागू हो जाएंगे तो मई आने से पहले आप इन नियमों के बारे में जरूर जान लें. इसमें बैंकिग (Banking), गैस सिलेंडर (LPG Cylinder), कोरान वैक्सीनेशन (Covid Vaccination) से जुडे़ कई तरह के नियम शामिल हैं, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा तो आप इन सभी नियमों को जरूर जान लें-एक्सिस बैंक ने 1 मई से बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने का नियम बदल दिया है. 1 मई से फ्री लिमिट के बाद एटीएम से कैश निकालने पर मौजूदा समय की तुलना में डबल चार्ज देना पड़ेगा. इसके अलावा भी बैंक ने अन्य सर्विसेज के लिए चार्ज पहले से बढ़ा दिया है. बता दें एक्सिस बैंक 1 मई 2021 से न्यूनतम एवरेज बैलेंस की लिमिट को बढ़ा दिया है. एक्सिस बैंक के ईजी सेविंग्स स्कीम्स वाले अकाउंट के लिए न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है.कोरोना महामारी के बढ़ते कहर के बीच 1 मई से टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू होने वाला है. इस तीसरे चरण में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन दी जाएगी. तीसरे चरण के वैक्सीन अभियान में सरकार ने कई नियम बदले है और कई नए नियम भी लाए हैं. बता दें इस बार सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को जरूरी कर दिया है.आपको बता दें कोरोना की दूसरी लहर के बीच बीमा नियामक इरडा ने आरोग्य संजीवनी पॉलिसी की कवर राशि को दोगुना करने का निर्देश दिया है. बीमा कंपनियों को 1 मई तक 10 लाख रुपये तक की कवर वाली पॉलिसी पेश करना होगा. इसके अलावा बीते साल 1 अप्रैल से शुरू होने वाली आरोग्य संजीवनी स्टैंडर्ड पॉलिसी का ज्‍यादा से ज्‍यादा कवरेज सीमा 5 लाख रुपए तक ही था.सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के रेट्स में बदलाव करती हैं. 1 मई को भी गैस सिलेंडर की नई कीमतें जारी की जाएंगी. बता दें कीमतों में या तो फिर इजाफा किया जाता है या फिर कटौती की जाती है. ऐसे में 1 मई से सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है.आपको बता दें मई के महीने में बैंक कुल 12 दिन (Bank Holidays In May 2021) बंद रहने वाले हैं. हालांकि, इनमें से कुछ दिन ऐसी भी होंगे जब पूरे देश के बैंक बंद नहीं होंगे, बल्कि कुछ राज्यों में ही वह बंद रहेंगे. आरबीआई की वेबसाइट पर दी गई छुट्टियों की लिस्ट में कुछ ऐसी छुट्टियां होती हैं जो स्थानीय राज्य स्तर पर ही प्रभावी होती हैं.