नई दिल्‍ली. देशभर में फैले बैंक हर दिन हजारों लोगों को लोन देते हैं. लेकिन फेडरल बैंक की केरल के कोचीन स्थित शाखा में पहली बार एक अनोखे ग्राहक को लोन सैंक्‍शन लेटर सौंपा, जिसकी खूब चर्चा हो रही है. बैंक से लेटर लेने के लिए कोई आदमी नहीं बल्कि एक रोबोट ब्रांच में आया. इतना ही नहीं, इस खास ग्राहक को लोन सैंक्‍शन लेटर देने के लिए भी फेडरल बैंक के उच्‍च अधिकारी मौजूद रहे. रोबोट के लोन के पेपर लेते और बैंक अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Cnbctv18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, केरल की रोबोट बनाने वाली कंपनी ASIMOV रोबोटिक्‍स प्राइवेट लिमिटेड का लोन फेडरल बैंक ने मंजूर किया था. यह कंपनी हेल्‍थकेयर इंडस्‍ट्री के लिए एडवांस्‍ड रोबोट सायाबोट बनाती है. लोन स्‍वीकृति की खुशी में कंपनी के अधिकारी सैंक्‍शन लेटर लेने के लिए अपने रोबोट सायाबोट को ही बैंक ब्रांच में ले आए. सायाबोट को लोन स्‍वीकृति लेटर सौंपने के लिए बैंक ब्रांच में फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ श्‍याम श्रीनिवासन, सीनियर वाइस प्रसिडेंट कुरियकोस कोनिल और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एमवीएस मूर्थी मौजूद रहे.

.@CNBCTV18Live @FederalBankLtd, Cochin Branch had sanctioned loan to a robots mfg. co. The co personnel brought robot to the Bank to receive the loan sanction letter. pic.twitter.com/Dim0BhDPvE

— Abhishek Kothari 🇮🇳 (@kothariabhishek) September 7, 2022