तेजी से हो रहा इस आईटी कंपनी का विकास, अब ब्रांडिंग की दुनिया में बनाया नया मुकाम

. बीते एक दशक से आईटी सेक्टर में जबरदस्त उछाल आया हैं. इसके साथ ही अपने व्यापार और पर्सनल ब्रांडिंग के लिए डिजिटल पीआर एजेंसी हायर करना. अब हर सफलतम बिजनेस, पॉलिटीशियन के लिए जरूरी हो गया.इसलिए आज वक्त में जरुरत इस बात की हैं, कि जब हम अपने बिजनेस और पॉलिटीशियन के तौर पर अपने आप को सफल कैसे बनाएं.इन दिनों भारत में कोलकाता,सऊदी अरब, दुबई और अमेरिका में रजिस्टर्ड आईटी कंपनी का नाम टीमोलॉजी सॉफ्टेक एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड (Teamology Softech And Media Services Pvt Ltd) जिसने ग्लोबली धूम मचा रखी हैं. क्योंकि इतने कम समय में इतना बेहतरीन प्रदर्शन हर किसी ब्राडिंग कंपनी के लिए आसान नहीं होता हैं.दरअसल टीमोलॉजी के बारे में चर्चा इसलिए हैं, क्योंकि हाल ही में एक बॉलीवुड और एक हॉलीवुड फिल्म के साथ डिजिटल पार्टनर तौर पर जुड़े हैं. लिहाजा फिल्मों का नाम इसलिए उजागर नहीं किया जा सकता, क्योंकि तकनीकी सुरक्षा कारण के चलते. वहीं आपको बता दें, यह दोनों फिल्में जल्द दुनिया के बड़े डिजिटल प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. गौरतलब हैं कि इनको तकरीबन 42 देशों में लोग देख सकेंगे.टिमोलॉजी के चर्चा का दूसरा बड़ा कारण हैं. आईटी कंपनी बॉलीवुड के सितारों के लिए कोविड-19 की महामारी को देखते हुए सस्ते पैकेज जारी करने का ऐलान कर चुकी हैं. यह बात टीमोलॉजी के सहसंस्थापक और प्रबंध निदेशक के तकनीकी ज्ञान के साथ व्यहवारिक ज्ञान (संकट में सस्ते प्लान) को दर्शाता हैं. यह कंपनी अब इंडिया समेत ग्लोबली भी अपने बेहतरीन और विश्वसनीय काम के बलबूते टीमोलॉजी चर्चित ब्राडिंग एम्पायर बन गया हैं.इन सबमें कंपनी टीमोलॉजी के सह-संस्थापक मोहम्मद बादशाह अंसारी (Md Badshah Ansari) कि पुस्तक "All About The PR In The Digital World" ब्रांडिंग क्षेत्र में बेहद मददगार साबित हुई हैं. इस पुस्तक का सह-लेखन गुलरेज आलम (Gulrez Alam) ने किया हैं.