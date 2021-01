थायराइड-छोटी ग्रंथि बड़ा असर! समय पर कराएं इलाज नहीं तो बिगड़ सकते हैं लक्षण

डॉ. अरुण कुमार पांडे

जीवन में छोटी-छोटी चीजों की बहुत अधिक भूमिका होती है, जैसे कि हमारी थायरॉयड ग्रंथि. यह तितली के आकार का अंग होता है जो थायराइड हार्मोन की निश्चित मात्रा का उत्पादन करता है. यह हार्मोन कई शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है. इसमें असंतुलन होने के कारण हमारे शरीर में कई तरह के लक्षण पैदा हो सकते हैं. इन हार्मोन के अधिक उत्पादन से हाइपरथायरायडिज्म होता है और कम उत्पादन से हाइपोथायरायडिज्म होता है. भारत में हाइपोथायरायडिज्म का होना बहुत आम बात है. वास्तव में 11% वयस्क हाइपोथायरायडिज्म से और 8% सब-क्लीनिकल हाइपोथायरायडिज्म-4 से पीड़ित हैं. आइए थोड़ा गहराई से अध्ययन करें और हाइपोथायरायडिज्म को विस्तार से समझें:जैसा कि पहले बताया गया है, यह तब होता है, जब थायरॉयड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन नहीं बना पाती है. इससे हमारे मेटाबोलिज्म सहित कई शारीरिक कार्यों की गति मंद हो जाती है. सब-क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म की स्थिति में ब्लड में थायरॉयड हार्मोन का स्तर सामान्य से थोड़ा कम होता है. हाइपरथायरायडिज्म के विपरीत इसके लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होते. ऐसे मामलों में हो सकता है कि किसी व्यक्ति को इस समस्या के बारे में पता भी न चले.आम तौर पर लोग इसे कोई और समस्या समझकर हाइपोथायरायडिज्म के लक्षणों की अनदेखी करने की गलती कर बैठते हैं. हालांकि, यह जानना ज़रूरी है कि ये लक्षण धीरे-धीरे विकसित होते हैं और कई बार इसमें वर्षों लग जाते हैं. थकान, वजन बढ़ना, खिन्नता या उदास महसूस करना, भारीपन और/या मासिक धर्म का बार-बार होना, बांझपन, यौन रोग, बाल का अधिक झड़ना, अधिक नींद की आवश्यकता हाइपोथायरायडिज्म के कुछ सामान्य लक्षण हैं.हां, यह सच है कि हाइपोथायरायडिज्म का खतरा महिलाओं में अधिक होता है. महिलाओं में इसके होने की आशंका पुरुषों की तुलना में 5 से 10 गुना अधिक होती है. वास्तव में यह अंतःस्रावी विकार (ग्रंथियों से संबंधित विकार) का दूसरा सबसे आम प्रकार है, जो प्रजनन की आयु वाली महिलाओं को प्रभावित करता है. यह सिर्फ़ इन्हें ही नहीं, बल्कि सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रभावित कर सकता है. बढ़ती उम्र, गर्भावस्था, प्रसव के बाद और रजोनिवृत्ति के साथ महिलाओं में हाइपोथायरायडिज्म के होने की संभावना बढ़ जाती है.हाइपोथायरायडिज्म/सब-क्लिनिकल हाइपोथायरायडिज्म, महिलाओं में कई तरह की जटिलताओं का कारण बनता है. स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य समस्याओं के अलावा यह उनके प्रजनन संबंधी कार्यों को भी प्रभावित कर सकता है. महिला की उम्र और अवस्था के आधार पर इन जटिलताओं की गंभीरता भिन्न हो सकती है. किए गए कई अध्ययनों में कई परिणाम सामने आए हैं...>> किशोर लड़कियों में यह देरी से जवान होने या स्तनों और जननांगों के अधूरे विकास का कारण बन सकता है.>> 72.5 फीसदी से अधिक युवा महिलाओं में भारी/लंबे समय तक रक्तस्राव हो सकता है. साथ ही कई महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म के साथ-साथ मुंहासे, चेहरे पर बाल के आने और डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है.>> इसकी वजह से 10 में से 3 वयस्क महिलाओं में बांझपन की समस्या हो सकती है. अगर आप गर्भवती हैं तो इसके कारण गर्भपात, समय से पहले बच्चे का जन्म और गर्भाशय के अंदर शिशु की मृत्यु हो सकती है. हाइपोथायरायडिज्म से 13% से अधिक गर्भवती महिलाएं पीड़ित होती हैं.>> यही नहीं, 86% बुजुर्ग महिलाओं में डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है. इस वजह से 60% रोगियों में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और 33% रोगियों के ब्लड में लिपिड का स्तर बढ़ जाता है.>> इन सबके अलावा हाइपोथायरायडिज्म के निदान में 60% से अधिक महिलाओं में अवसादग्रस्तता के लक्षण पाए गए.दुनिया भर में चिकित्सा संघों और दिशानिर्देशों द्वारा जल्द से जल्द हाइपोथायरायडिज्म का पता लगाने और उसके उपचार के लिए, थायरॉयड फंक्शन (थायराइड हार्मोन के स्तर) का सही से और समय पर परीक्षण/जांच कराने की सलाह दी जाती है.>> महिला जिसकी उम्र 35 साल हो. इसके बाद उसे हर 5 साल में इसकी जांच करानी चाहिए.>> बांझपन का उपचार कराने वाली सभी महिलाएं.>> सभी गर्भवती महिलाएं.>> ऐसी महिलाएं जिनकी रजोनिवृत्त हो गई है या होने वाली है.>> डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर के रोगी.>> उपचार शुरू करने से पहले, लिपिड विकार (रक्त में वसा) वाले मरीज.हाइपोथायरायडिज्म के लक्षण न तो स्थिर होते हैं और न ही विशिष्ट होते हैं. लेकिन अगर समय पर इनका इलाज न किया जाए, तो लक्षण बिगड़ सकते हैं और बाद में कई तरह की जटिलताओं का कारण भी बन सकते हैं. इस समस्या से जुड़े किसी भी संदेह को दूर करने के लिए हर महिला को एक साधारण ब्लड टेस्ट की मदद से खुद की जांच कराना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है. -अच्छी बात यह है कि इस बीमारी का उपचार किया जा सकता है. अगर आपको थायराइड की समस्या है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लें. 