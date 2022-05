IRCTC Package: तिरुपति बालाजी दर्शन करने का मौका, आईआरसीटीसी लाया है किफायती पैकेज, जानें डिटेल

नई दिल्ली. गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है. मई-जून में गर्मी छुट्टी भी पड़ने वाली है. ऐसे में अगर आप इन छुट्टियों में कहीं घूमने का मन बना रहे हैं तो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र तिरुपति बालाजी (Tirupati Balaji Temple) की धार्मिक यात्रा कर सकते हैं. दरअसल, आजादी का अमृत महोत्सव और ‘देखो अपना देश’ के तहत तिरुपति स्थित भगवान वेंकेटेश्वेर के दर्शन के लिए आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है.

आईआरसीटीसी तिरुपति देवस्थानम एक्स दिल्ली (IRCTC Tirupati Devasthanam Ex Delhi) पैकेज ऑफर कर रहा है. 1 रात और 2 दिन की इस पैकेज के लिए आपको कम से कम 18780 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करना होगा. यह यात्रा दो बार 15 मई और 28 मई को दिल्ली से शुरू होगी. पैकेज में चेन्नई के श्री कालहस्ती (भगवान शिव) मंदिर और तिरुचनूर (देवी श्री पद्मावती) मंदिर में भी दर्शन करने का मौका मिलेगा.

