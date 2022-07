IRCTC Tour Package: सिर्फ 14,170 रुपये में करें तिरुपति बालाजी के दर्शन, मिलेंगी ये सुविधाएं

नई दिल्ली. अगर आप तिरुपति बालाजी (Tirupati Balaji Temple) के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो आईआरसीटीसी (IRCTC) आपके लिए बेहद ही शानदार और किफायती टूर पैकेज लेकर आया है. इस पैकेज का नाम Tirupati Rail Tour Package ex. Bhagalpur है. 5 रात और 6 दिन की इस पैकेज के लिए आपको कम से कम 14,170 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करना होगा.

श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है तिरुपति बालाजी मंदिर

बता दें कि तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है. हर साल लाखों की संख्या में यहां श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर स्थित है.

कितने का है टूर पैकेज

इस पैकेज की शुरुआत भागलपुर से होगी. पैकेज के खर्च की बात करें तो अगर आप इस ट्रिप पर 2 लोगों के साथ घूमने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको प्रति व्यक्ति 16,690 रुपये खर्च करने होंगे. वहीं 3 लोगों के साथ प्रति व्यक्ति किराया 15,180 रुपये है. इसके अलावा 4 लोगों के साथ यात्रा करने पर आपको प्रति व्यक्ति 15,110 रुपये खर्च करने होंगे. 6 लोगों के साथ प्रति व्यक्ति किराया 14,170 रुपये है. 5 से 11 साल के बच्चे के लिए बेड के साथ 12,150 रुपये चार्ज है.

