सबसे थकाऊ ट्रैफिक किस शहर का? लिस्ट देखकर कहेंगे- दिल्ली-मुंबई तो बहुत अच्छे! हैरत में डाल देगा दूसरा नाम

नई दिल्ली. भारत की राजधानी दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक और रोज सुबह-शाम लगने वाला भारी जाम अब दुनिया के कई बड़े और नामी शहरों को टक्कर दे रहा है. हालांकि, अगर आपको लगता है कि दिल्ली दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले शहरों में से एक है, तो आप बिल्कुल गलत हैं. दरअसल, वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स (World of Statistics) के मुताबिक, नाइजीरिया के सबसे बड़े शहर लागोस (Lagos) को दुनिया के सबसे खराब ट्रैफिक वाले शहर का दर्जा दिया गया है.

हाल ही में वर्ल्ड ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर दुनियाभर की उन शहरों की लिस्ट जारी की है, जहां सबसे खराब ट्रैफिक व्यवस्था है. इस लिस्ट में लागोस, लॉस एंजिल्स, सैन जोस, कोलंबो, ढ़ाका, दिल्ली, शारजाह, कोलकाता, ग्वाटेमाला सिटी और मुंबई जैसे शहर शामिल हैं.

Cities with the worst traffic in the world:

1. Lagos 🇳🇬

2. Los Angeles 🇺🇸

3. San Jose 🇨🇷

4. Colombo 🇱🇰

5. Dhaka 🇧🇩

6. Delhi 🇮🇳

7. Sharjah 🇦🇪

8. Kolkata 🇮🇳

9. Guatemala City 🇬🇹

10. Mumbai 🇮🇳

.

11. Mexico City 🇲🇽

13. San Francisco 🇺🇸

16. Bangalore 🇮🇳

17. Jakarta 🇮🇩…

