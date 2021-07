मार्च 2020 से 190-340% तक का रिटर्न देने वाले टॉप 5 स्मॉल कैप इक्विटी फंड, जानिए डिटेल

मुंबई . भारतीय शेयर बाजारों ने पिछले एक साल में शानदार प्रदर्शन किया है. मार्च 2020 के बाद शुरू हुए बुल रन में सेंसेक्स और निफ्टी ने रिकॉर्ड स्तर को छुआ है. इस रैली में स्मॉल-कैप फंड (Small-cap funds) प्रमुखता से मुनाफा कमा रहे हैं.इसमें से कई फंड्स ने कई सालों के अंडरपरफॉर्मेंस के बाद बहुत बड़े रिटर्न दिए हैं. पूर्व के वर्षों में बाजार की चाल के विपरीत, पिछले 16 महीनों में व्यापक रैली ने बाजार में चौतरफा भागीदारी को सुनिश्चित किया है.ACEMF के आंकड़ों के अनुसारमार्च 2020 के बाजार के निचले स्तर से 341 प्रतिशत रिटर्न के साथ चार्ट में टॉपर बना. इस स्कीम ने फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल और सॉफ्टवेयर जैसे सेक्टर को बहुत महत्व दिया था. इन सेगमेंट में जोरदार रैली के कारण फंड ने जबर्दस्त रिटर्न दिया. इस फंड का एसेट 701 करोड़ रुपये है.इस सूची में मार्च 2020 से 203 प्रतिशत का रिटर्न देते हुएदूसरे नंबर बना हुआ है. ये भारत का सबसे बड़ा स्मॉल कैप फंड है जो कि 15323 करोड़ रुपये से अधिक एसेट को मैनेज करता है. software, chemicals and consumer durables segments में दांव लगाया और फंड ने जोरदार रैली दिखाई.198 प्रतिशत के रिटर्न के साथ तीसरे नंबर पर है. इस स्कीम में 4765 करोड़ रुपये के एसेट को मैनेज किया गया है. consumer durables, chemicals and industrial products में उल्लेखनीय रूप से निवेश करने के काण इस फंड ने जोरदार परफॉर्मेंस दिखाया.BOI AXA स्मॉल कैप फंड सिर्फ 158 करोड़ रुपये के एसेट के साथ एक छोटा फंड है लेकिन इस फंड ने मार्च 2020 से 193 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. अन्य फंडों की तरह इसने भी chemicals, consumer durables and healthcare services में निवेश किया जिन्होंने इसके प्रदर्शन में जोरदार इजाफा किया.इस कैटेगरी में रिटर्न के मामले में पांचवें नंबर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप (Canara Robeco Small Cap) है जिसने 192 प्रतिशत का रिटर्न दिया. यह 1242 करोड़ रुपये के एसेट को मैनेज करता है. फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल सेगमेंट (pharmaceuticals and chemicals segments) के अलावा क्वालिटी Finance sector stocks में किये गये निवेश ने इस फंड को जोरदार रिटर्न दिया.इन फंड्स द्वारा दिए गए शानदार रिटर्न के बावजूद, यह ध्यान रखना जरूरी है कि एक या अधिकतम दो स्कीम्स को छोड़कर कोई भी संबंधित फंड बेंचमार्क के रिटर्न से मेल नहीं खाता या उसको पार नहीं कर पाया. ACEMF के डेटा के मुताबिक मार्च 2020 के बाजार के निचले स्तर से BSE 250 Small Cap TRI, Nifty SmallCap 250 TRI and Nifty Smallcap 100 TRI ने 201 से 212 प्रतिशत के रिटर्न दिये हैं.इन फंड्स का सुझाव नहीं दिया जा रहा है. स्मॉल कैप फंड्स उतार-चढ़ाव से भरे हो सकते हैं. इसलिए अपने फंड्स का चुनाव सावधानीपूर्वक करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो किसी सलाहकार की सलाह भी लेनी चाहिए. ऐसे फंड्स में लंप-सम निवेश करने से एसआईपी के जरिये निवेश करना अच्छा साबित हो सकता है.