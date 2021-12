एक सप्ताह में 80 प्रतिशत से ज्यादा बढ़े ये शेयर, नहीं हुआ सेंसेक्स और निफ्टी की गिरावट का असर

नई दिल्ली. शुक्रवार, 17 दिसंबर 2021, को खत्म हुए सप्ताह में निफ्टी और सेंसेक्स का बुरा हाल रहा. शुक्रवार को ही BSE सेंसेक्स 889.4 अंक गिरा तो NSE निफ्टी में भी 263.2 अंकों की भयंकर गिरावट देखी गई. लेकिन कुछ शेयर ऐसे भी रहे जिन्होंने इसी सप्ताह 80 प्रतिशत से ज्यादा का रिटर्न दिया. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में ट्रेड होने वाले इस शेयरों ने जबरदस्त तेजी दिखाई.

अगर हम बात करें टॉप 5 स्टॉक्स की तो इनमें हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड (Hindustan Flurocarbons Ltd.), सूरत टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड (Surat Textile Mills Ltd.), गायस्कोल एलॉयज़ लिमिटेड (Gyscoal Alloys Ltd.), अल्फालॉजिक टेकसिस लिमिटेड (Alphalogic Techsys Ltd.) और जूनक्टोली टी (Joonktollee Tea) शामिल रहे.

इस सप्ताह के टॉप स्टॉक

हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड (Hindustan Flurocarbons Ltd.) : BSE में ग्रुप बी का शेयर हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लिमिटेड ने इसी सप्ताह में 91.22 प्रतिशत की तेजी दिखाई. पिछले सप्ताह (10 दिसंबर की क्लोजिंग) ये स्टॉक 10.14 पर बंद हुआ था, लेकिन इस 17 दिसंबर की क्लोजिंग 19.39 रुपये पर हुई. बीते सप्ताह में इसकी ट्रेडेड वॉल्यूम में जबरदस्त उछाल आया. इसमें 1.183 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है.

सूरत टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड (Surat Textile Mills Ltd.) : पिछले सप्ताह ये स्टॉक 9 रुपये 64 पैसे पर बंद हुआ था. इस सप्ताह ये शेयर 9.90 रुपये पर खुला और 18.40 रुपये पर क्लोजिंग दी. इस वृद्धि को प्रतिशत में गिनें तो ये 90.87% बनेगा. ये BSE की एक्स (X) कैटेगरी का स्टॉक है.

गायस्कोल एलॉयज़ लिमिटेड (Gyscoal Alloys Ltd.) : बी (B) कैटेगरी में ट्रेड होने वाला इस शेयर में इस सप्ताह 90.13 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है. पिछले सप्ताह इसकी क्लोजिंग 2 रुपये 33 पैसे पर हुई थी, जबकि इस सप्ताह इसने 4 रुपये 43 पैसे पर क्लोजिंग दी.

अल्फालॉजिक टेकसिस लिमिटेड (Alphalogic Techsys Ltd.) : अल्फालॉजिक टेकसिस लिमिटेड का शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में ट्रेड होता है और ये एम.एस. (MS) कैटेगरी का शेयर है. पिछले सप्ताह यह 25.1 रुपये पर बंद हुआ था और इस सप्ताह इसने 46 रुपये 95 पैसे पर क्लोजिंग दी है. इस हिसाब से इस शेयर ने 87.05 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई है.

जूनक्टोली टी (Joonktollee Tea) : Joonktollee Tea बीएसई की X कैटेगरी का स्टॉक है. पिछले सप्ताह इसने 117 रुपये 25 पैसे की क्लोजिंग दी और इस सप्ताह का अंत 214 रुपये पर हुआ. इस लिहाज से इसमें 82.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई.

