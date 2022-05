गर्मी के इस सीजन में उठाएं शिमला और मनाली की हसीन वादियों का लुत्फ, IRCTC लाया शानदार पैकेज, सिर्फ इतना है किराया

नई दिल्ली. गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है. मई-जून में गर्मी छुट्टी भी पड़ने वाली है. ऐसे में अगर आप ठंडी और खूबसूरत वादियों की सैर करना चाहते हैं तो आईआरसीटीसी (IRCTC) आपके लिए शानदार और किफायती पैकेज लाया है. इस टूर के दौरान आपको गर्मी से राहत तो मिलेगी ही साथ-साथ आप कुल्लू-मनाली और शिमला की हसीन वादियों का दीदार भी कर पाएंगे.

इस इस एयर पैकेज का नाम “A Blissful holiday in Himachal with Chandigarh” है. इस यात्रा के लिए किराया 32,200/- रुपये प्रति व्यक्ति से शुरू है. इस पैकेज की शुरुआत लखनऊ से होगी. 6 रात और 7 दिन के इस पैकेज की शुरुआत 2 जून 2022 से होगी और 8 जून 2022 तक चलेगी.

From the victorian architecture of Shimla with snow-capped peaks, stunning view to the scenic beauty & lush green forest of Kullu-Manali. Explore with IRCTC air tour package starts at ₹32200/- pp* for 7D/6N. For booking & details, visit https://t.co/zDIWbS2xv1 @AmritMahotsav

— IRCTC (@IRCTCofficial) May 4, 2022