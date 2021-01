CAIT ने देश के ई-कॉमर्स क्षेत्र में अमेरिकी लॉबी ग्रुप के हस्तक्षेप पर जताई आपत्ति

ट्रेडर्स के संगठन कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (Confederation Of All India Traders) ने अमेरिकी लॉबी ग्रुप अमेरिका-भारत व्यापार परिषद (US India Business Council) द्वारा देश के ई-कॉमर्स क्षेत्र में हस्तक्षेप पर कड़ी आपत्ति जताई है. समझा जाता है कि यूएसआईबीसी ने सरकार से ई-कॉमर्स क्षेत्र में एफडीआई (FDI) नियमों को कड़ा नहीं करने को कहा है.व्यापारियों के संगठन कैट ने यूएसआईबीसी की अध्यक्ष निशा बिस्वाल को पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अमेजन, वॉलमार्ट और अन्य के दबाव में सही तथ्यों को जाने बिना उसका इस मुद्दे पर हस्तक्षेप अनुचित है. यह भारत के 8.5 करोड़ व्यापारियों के हित के खिलाफ है.कैट ने कहा, ''यूएसआईबीसी का अनावश्यक हस्तक्षेप दर्शाता है कि अमेजन और वॉलमार्ट इस लॉबी ग्रुप का एक हिस्सा हैं. वे इस बात को समझ चुकी हैं कि भारत के ई-कॉमर्स और खुदरा व्यापार को नियंत्रित करने का उनका 'खेल' जल्द खत्म हो जाएगा.''कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि यही कारण है कि वे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी डीपीआईआईटी (Department for Promotion of Industry and Internal Trade) द्वारा एक नया प्रेस नोट और ई-कॉमर्स पॉलिसी लाने की पहल को रोकने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं.गौरतलब है कि कैट की यह प्रतिक्रिया इन खबरों के बाद आई है कि यूएसआईबीसी ने भारत सरकार को ई-कॉमर्स निवेश नियमों में बदलाव नहीं करने को कहा है.