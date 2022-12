एलन मस्क को सता रहा हत्या का डर, कहा- कोई गोली मार सकता है मुझे

नई दिल्ली. दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क (Elon Musk) पिछले काफी समय से सुर्खियों में बने हुए हैं. अब उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया है. दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) के नए मालिक मस्क ने कहा कि उनको जान का खतरा है. उन्हें दावा किया कि उनकी हत्या की जा सकती है. यहां तक कि सचमुच मुझे गोली मारी जा सकती है.

खुली कार में नहीं घूम सकता

ट्विटर स्पेस पर 2 घंटे की लंबी ऑडियो चैट में मस्क ने कहा कि सच कहूं तो मेरे साथ कुछ बुरा होने या यहां तक कि सचमुच गोली मारे जाने का बड़ा जोखिम है. अगर कोई किसी को मारना चाहे तो ये इतना मुश्किल काम नही हैं. हालांकि मैं उम्मीद करता हूं मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो. मस्क ने कहा कि मैं निश्चित रूप से किसी खुली गाड़ी में नहीं घूम सकता.

Elon Musk Says His Assassination Risk is “Quite Significant”: “Frankly the risk of something bad happening to me or literally being shot is quite significant. I am definitely not going to be doing any open-air car parades.”

Source: https://t.co/thJ94gap7b pic.twitter.com/P4vQ2gTQZz

— Wittgenstein (@backtolife_2023) December 4, 2022