नई दिल्‍ली. सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म टि्वटर (Twitter) को एलन मस्‍क ने जबसे खरीदा है, तभी से कुछ न कुछ बदलाव जारी है. मस्‍क ने पिछले दिनों एक ट्वीट के जरिये बताया कि इस प्‍लेटफॉर्म का लोगो नीली चिडि़या के बजाए एक्‍स (X) रखा जाएगा तो ज्‍यादातर लोगों ने इसके पक्ष में हामी भी भर दी. अब कंपनी की नई सीईओ लिंडा यासिरानो (Linda Yaccarino) ने नए लोगो और बदलाव को X-फैक्‍टर बताया है.

लिंडा ने टि्वटर पर एकसाथ कई पोस्‍ट डालते हुए लिखा- यह बिजनेस और जिंदगी में बहुत ही दुर्लभ चीज है, जब आपको एक और बड़ा प्रभाव डालने के लिए दूसरा चांस मिल रहा हो. टि्वटर इसी तरह का एक प्रभावी बदलाव कर रहा है, जो हमारे कम्‍युनिकेट करने के तरीके को बदल देगा. अब एक्‍स (X) ग्‍लोबल टाउन में पूरी तरह बदलाव करने के लिए तैयार है.

It’s an exceptionally rare thing – in life or in business – that you get a second chance to make another big impression. Twitter made one massive impression and changed the way we communicate. Now, X will go further, transforming the global town square. — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 23, 2023

क्‍या-क्‍या होंगे बदलाव

लिंडा ने ट्वीट किया कि X ही बातचीत का नया भविष्‍य होगा. यह प्‍लेटफॉर्म ऑडियो, वीडियो, मैसेजिंग, पेमेंट-बैंकिंग जैसे काम का भी केंद्र बनेगा. इतना ही हमारा प्‍लेटफॉर्म ग्‍लोबल मार्केटप्‍लेट बनेगा, जहां आइडियाज के अलावा सामान, सर्विस और अवसरों को एक-दूसरे के साथ शेयर किया जा सकेगा. AI और X से लैस यह प्‍लेटफॉर्म अब सभी तरीकों से हमें जोड़ने का काम करेगा, जो हमने अभी सोचना ही शुरू किया है.

X is the future state of unlimited interactivity – centered in audio, video, messaging, payments/banking – creating a global marketplace for ideas, goods, services, and opportunities. Powered by AI, X will connect us all in ways we’re just beginning to imagine. — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 23, 2023

8 महीने से चल रही तैयारी

टि्वटर की नए सीईओ ने कहा, वर्षों से फैंस और आलोचक इस सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म को ज्‍यादा बड़ा और तेज बनाने के साथ उनकी क्षमताओं को पूरा करने वाला बनते हुए देखना चाहते हैं. X इस सारे काम को और ज्‍यादा बेहतर तरीके से कर सकता है. हम X पर 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं और इस फीचर को लांच करने से पहले इसे पूरी तरह आकार देने पर काम कर रहे हैं. असल में इस बदलाव की कोई लिमिट नहीं है. X ही वह प्‍लेटफॉर्म है जो इसे डिलीवर कर सकता है और सबकुछ बदल सकता है. मैं अपनी टीम के साथ आगे काम करने को लेकर उत्‍सुक हूं. साथ ही अपने हर पार्टनर के साथ X को दुनिया में लाने के लिए उत्‍साहित हूं.

For years, fans and critics alike have pushed Twitter to dream bigger, to innovate faster, and to fulfill our great potential. X will do that and more. We’ve already started to see X take shape over the past 8 months through our rapid feature launches, but we’re just getting… — Linda Yaccarino (@lindayacc) July 23, 2023

आखिर क्‍यों है मस्‍क को X से लगाव

टि्वटर के नए मालिक एलन मस्‍क ने जबसे इस कंपनी को 44 अरब डॉलर में खरीदा है, तभी से वह नए-नए बदलाव कर रहे हैं. जहां तक X से मस्‍क के प्रेम का सवाल है तो उन्‍हें यह अक्षर शुरुआत से बहुत पसंद रहा है. उनकी कंपनी के नाम में भी स्‍पेस-एक्‍स है. यहां तक कि उनके बेटे के नाम की शुरुआत भी एक्‍स से होती है. मस्‍क ने टेस्‍ला की कार का मॉडल भी एक्‍स नाम से रखा है.

