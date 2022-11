नई दिल्ली. Twitter के अधिग्रहण के बाद एलन मस्क कंपनी को नए सिरे से खड़ा करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं. हालांकि, छंटनी के लिए उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा है लेकिन कंपनी में जारी उथल-पुथल और भागदौड़ के चलते एलन मस्क बेहद थक चुके हैं और उनका वजन 13 किलोग्राम तक घट गया है. ट्विटर पर एक यूजर के सवाल के जवाब में उन्होंने यह बात कही.

एलन मस्क से हाल ही में एक यूजर ने ट्विटर में जारी नेतृत्व परिवर्तन के बारे में सवाल पूछा. जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि वह “पूरी तरह से… सुबह से रात तक, सप्ताह के सातों दिन” काम कर रहे हैं.

ट्विटर यूजर के सवाल पर एलन मस्क का मजेदार जवाब

शिकागो नाम के ट्विटर यूजर्स ने कमेंट किया, “आपने बहुत वजन कम किया है, एलन! शानदार काम जारी रखें!” जिस पर मस्क ने जवाब दिया, “30 एलबीएस कम हो गया है!” जब उनसे इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि “उपवास, ओज़ेम्पिक/वेगोवी और स्वादिष्ट भोजन के अभाव से यह हुआ है.

You’ve lost a ton of weight, Elon! Keep up the fantastic work! 💯💗 pic.twitter.com/uJhdxWUWqB

— ✨Chicago✨ (@chicago_glenn) November 16, 2022