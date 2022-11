अगर तोड़े Twitter के नियम, तो यूजर्स जाएंगे जेल! एलन मस्क बोले- आइडिया अच्छा है, बनाएंगे 'वर्चुअल जेल'

नई दिल्ली. Twitter के अधिग्रहण के बाद एलन मस्क लगातार कंपनी में नीतिगत बदलाव कर रहे हैं और इससे जुड़े फैसले कभी कर्मचारियों पर तो कभी यूजर्स पर भारी पड़ रहे हैं. पहले ब्लू टिक के लिए शुल्क वसूलने के बाद अब एलन मस्क ने एक और बड़े बदलाव का संकेत दिया है. मस्क ने कहा कि ट्विटर की पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले यूजर्स को कंपनी वर्चुअल जेल में बंद कर सकती है.

दरअसल एलन मस्क को ये कड़ा सुझाव एक ट्विटर यूजर ने ही दिया है. मस्क माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को और बेहतर बनाने के लिए यूजर्स की सलाह पर गौर करते हैं और कंपनी की पॉलिसी में बदलाव को लेकर जानकारी भी देते हैं.

Twit suggestion 2:

Twitter Jail! Share both the reason for ban, number of violations, as well as when account will be freed. pic.twitter.com/z6kTkQekCQ

