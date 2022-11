कब किसकी हो जाए छुट्टी...पता नहीं, Twitter के भारतीय कर्मचारियों की परेशानी

नई दिल्ली. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (Twitter) का दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क (Elon Musk) द्वारा अधिग्रहण करने के बाद हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है. ट्विटर का मालिक बनते ही सबसे पहले उन्होंने सीईओ पराग अग्रवाल (Parag Agrawal) और पूरे बोर्ड को बर्खास्त किया. अब वे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं. बता दें कि ट्विटर ने वैश्विक स्तर पर कार्यबल में कमी करने की योजना के तहत भारत में कर्मचारियों की छंटनी शुरू कर दी है.

गौरतलब है कि एलन मस्क ने पिछले हफ्ते ट्विटर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) पराग अग्रवाल के साथ ही मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) और कुछ अन्य शीर्ष अधिकारियों को निकाल दिया था. उन्होंने ट्विटर का अधिग्रहण करने के तुरंत बाद ऐसा किया. इसके बाद शीर्ष प्रबंधन के कई लोगों ने इस्तीफा दिया.

Twitter lays off employees in India. Layoffs in marketing, communication and some other departments: Sources pic.twitter.com/Jq4z2lIxwI

— ANI (@ANI) November 4, 2022