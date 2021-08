UAE ने 24 अगस्त तक IndiGo की फ्लाइट्स पर रोक लगाई, जारी किए ये नियम

नई दिल्ली. अरब अमीरात (UAE) ने IndiGo की फ्लाइट्स का संचालन 24 अगस्त तक के लिए सस्पेंड कर दिया है. IndiGo ने भी इस खबर पर सहमति जताई है. सूत्रों ने सीएनबीसी टीवी-18 को बताया कि यूएई ने इंडिगो के परिचालन पर एक सप्ताह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है. सूत्रों ने कहा कि कई यात्रियों के एयरपोर्ट पर अनिवार्य आरटी-पीसीआर (RT-PCR) टेस्ट से गुजरने के बाद लगाया गया है.

इंडिगो ने कहा, “हमने अपने सभी यात्रियों को सूचित कर दिया है और एक बार परिचालन फिर से शुरू करने के बाद रिफंड या दूसरी फ्लाइट्स में उनकी सीट एडजस्ट की कोशिश करेंगे.” UAE सरकार के नए हेल्थ गाइडलाइंस के मुताबिक, प्लेन में बैठने से 6 घंटे पहले हर पैसेंजर के पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होना जरूरी है.

Sources say UAE has banned IndiGo to operate flights for a week as some passengers did not undergo COVID-19 PCR Rapid test at the departure airport. pic.twitter.com/9Fydr7Wxnl

— CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) August 19, 2021