हरियाणा-पंजाब से आने वाले 20 मिनट में पहुंचेंगे दिल्ली एयरपोर्ट, कचरे से बन रहा दिल्ली में ई-हाईवे, ये है रूट?

नई दिल्ली. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को दिल्ली में बन रही तीसरी रिंग रोड (अर्बन एक्सटेंशन रोड-II या UER II) का मुआयना किया. यह दिल्ली की तीसरी रिंग रोड होगी. इसका का मकसद भी दिल्ली में बाहरी वाहनों के जाम को करना है. यह रोड NH-1 पर अलीपुर से शुरू होगी और मुंडका में NH-10 को क्रॉस करते हुए IGI एयरपोर्ट पहुंचेगी. दूसरी तरफ ये गुरुग्राम की ओर से आने वाले NH-48 पर खत्म होगी. इस सड़क की कुल लंबाई 75 किलोमीटर होगी. इसका 57 फीसदी काम पूरा हो चुका है और केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा है कि इस साल दिसंबर तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा.

इसके बन जाने से दिल्ली के मध्य में में बाहरी गाड़ियों का प्रवेश का बहुत हद तक कम हो जाएगा. खासतौर पर वह ट्रैफिक काफी घट जाएगा जो पानीपत, कुरुक्षेत्र, अंबाला व चंडीगढ़ से एयरपोर्ट के लिए आता है. साथ ही यहां से आने वाले यात्री भी दिल्ली के बीच से निकलने और भीड़ में फंसने की बजाय हाईवे पकड़कर बाहर से ही एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां पंजाब-हरियाणा से आने वाले लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने में 2 घंटे तक लगते हैं, रिंग रोड के बनने से ये सफर 20-30 मिनट में पूरा हो जाएगा.

ये भी पढ़ें- 2 साल में दिल्‍ली से जुड़ेंगे 4 एक्‍सप्रेसवे, वैष्‍णो देवी-संगम और मुंबई तक जाना होगा आसान, NCR को भी बड़ा फायदा

रिंग रोड की अन्य खासियतें

इसे बनाने में 7716 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है. यह कराला, मुंडका, नजफगढ़ होते हुए IGI पहुंचेगी. रास्ते में 27 फ्लाईओवर, 26 छोटे पुल और 17 पैदल पथ सबवे बनाए जा रहे हैं. इस हाईवे के निर्माण में गाजीपुर और दिल्ली के अन्य लैंडफिल साइट के कचरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.

Inspection of the Urban Extension Road Project (UER-II), developed as part of the Delhi Decongestion Plan. #PragatiKaHighway #GatiShakti pic.twitter.com/9bpwMOM4LG

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) March 16, 2023