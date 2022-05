असली या नकली है आपका Aadhaar? इस तरह एक मिनट में करें जांच, जानिए प्रोसेस

नई दिल्ली. आज के दौर में आधार कार्ड (Aadhaar) बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है. हाल में ही फर्जी आधार के कुछ मामले सामने आए हैं. आधार नंबर जारी करने वाली संस्था यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई (UIDAI) ने आधार फ्रॉड से बचने के लिए सलाह दी है. आपका आधार वैध है या नहीं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आप इसका आसानी से पता लगा सकते हैं.

यूआईडीएआई ने कहा है कि आपका आधार ऑनलाइन वेरिफाई हो सकता है. आधार कार्डधारक की उम्र, जेंडर, राज्य और मोबाइल के अंतिम तीन अंक के बारे में ‘माईआधार डॉट यूआईडीएआई डॉट इन’ पर जाकर वेरिफाई किया जा सकता है.

जहां तक ऑफलाइन वेरिफिकेशन का सवाल है, आधार कार्ड के क्यूआर कोड से जानकारी वेरिफाई की जा सकती है. भले ही आपके आधार कार्ड के साथ छेड़छाड़ की गई हो, लेकिन क्यूआर कोड की जानकारी सुरक्षित है. क्यूआर कोड को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर उपलब्ध ‘आधार क्यूआर स्कैनर’ ऐप के जरिए पढ़ा जा सकता है. हाल में ही यूआईडीएआई ने बाजार में तैयार किए गए PVCC Aadhar Card को बैन किया है.

ऐसे करें वेरिफाई

>> आप सबसे पहले यूआईडीएआई की ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर जाएं.

>> इस साइट पर कई ऑप्शन में से आपको My Aaddhaar पर क्लिक करना होगा.

>> यहां कई सर्विस लिस्ट में से आप Verify an Aadhaar number का चुनाव करें.

>> अब आधार कार्ड पर दिए गए 12 अंकों को एंटर करने के साथ कैप्चा लिखकर Proceed to Verify पर क्लिक करें.

>> उसके बाद आप अगले पेज पर पहुंचेंगे, जिसमें आपकी उम्र, जेंडर, राज्य और मोबाइल नंबर की डिटेल होगी. इस तरह से आप अपने आधार कार्ड की वैधता जांच सकते हैं.

