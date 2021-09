Aadhaar कार्ड अपडेट करने के लिए चाहिये ये डाक्यूमेंट्स, UIDAI ने जारी की लिस्ट

नई दिल्ली. UIDAI ने आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना दी है. अगर आप अपने आधार कार्ड में कुछ अपडेट कराना चाहते हैं, तो ये आपके लिए जरूरी खबर है. बैंक में खाता से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक आजकल सभी जगह आधार का इस्तेमाल होता है तो ऐसे में गलत Date of Birth या फिर गलत एड्रेस आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है इसलिए अगर आपके आधार में कुछ भी गड़बड़ है तो उसको सही करा लीजिए.

UIDAI की ओर से डॉक्युमेंट की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि आपको आधार अपडेट कराने के लिए कौन कौन से डॉक्युमेंट वैलिड होंगे.

UIDAI ने किया ट्वीट

आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने अपने ट्वीट में इसके बारे में जानकारी दी है. ट्वीट में लिखा है कि यदि आप आधार को अपडेट करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा उपयोग किया गया डॉक्युमेंट आपके नाम पर हो और वैलिड हों.

