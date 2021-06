UIDAI ने लॉन्च किया mAadhaar ऐप का नया वर्जन! घर बैठे मिलेंगे ये 35 से ज्यादा सर्विसेज, चेक करें डिटेल्स

नई दिल्ली. आज के समय में आधार कार्ड (Adhaar Card) बेहद जरूरी डाॅक्यूमेंट्स हो गया है. अब आप लगभग सभी सरकारी योजनाओं का लाभ बिना आधार कार्ड के नहीं उठा सकते हैं. अब ग्राहकों की सुविधा के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने एमआधार ऐप (mAadhaar App) का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है. इसकी जानकारी UIDAI ने ट्वीट कर दी है. इस ऐप को अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कर सकते हैं और Aadhaar कार्ड से जुड़ी 35 सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं.



जानें क्या कहा UIDAI ने?



UIDAI ने अपने ट्वीट में बताया कि अब आप नई और अपडेट की गई सुविधाओं और सेवाओं का लाभ लेने के लिए mAadhaar ऐप का नया वर्जन डाउनलोड करें. वहीं, UIDAI ने कहा कि आप पहले से इंस्टॉल किए गए किसी भी वर्जन को अनइंस्टॉल कर दें. UIDAI के मुताबिक, नए वर्जन पर आधार कार्डधारक 35 से ज्यादा सेवाओं का फायदा उठा सकते हैं.



To experience the new and updated features and services in the #mAadhaar app, uninstall any previously installed versions. Download the latest version from: https://t.co/62MEOeR7Ff (Android) https://t.co/GkwPFzuxPQ (iOS) pic.twitter.com/U3vOVovDUR