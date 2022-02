नई दिल्‍ली. यूनाइटेड अरब अमीरात (United Arab Emirates-UAE) ने अपने देश में इनकम टैक्‍स (Income Tax In UAE) व्‍यवस्‍था लागू करने से साफ मना किया है. अभी एक सप्‍ताह पहले ही यूएई में कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्‍स (Corporate Tax In UAE) लागू करने की घोषणा की थी. इस घोषणा से देश में आगे इनकम टैक्‍स लागू करने की संभावनाएं भी जताई जाने लगी थी.

यूएई (UAE) विदेश व्‍यापार राज्‍य मंत्री (Minister Of State For Foreign Trade) थानी अल ज़ायौदी ने ब्‍लूमबर्ग टेलीविजन को दिए एक इंटरव्‍यू में कहा कि अभी इनकम टैक्‍स सरकार के एजेंडे में शामिल नहीं है. इस साल के शुरूआत में यूएई ने कंपनियों पर 9 फीसदी कॉरपोरेट टैक्‍स (Corporate Tax In UAE) लगा दिया था. यह टैक्‍स 2023 से लागू होगा. यूएई स्‍वयं को नए अंतरराष्‍ट्रीय मानकों के साथ जोड़ना चाहता है तथा अपनी टैक्‍स हेवन की छवि को तोड़ना चाहता है. इसलिए उसने कॉरपोरेट टैक्‍स लगाने का फैसला किया है.

ये भी पढ़ें : अब इंडिया को डिजिटल भी बनाएंगे कोटेदार, राशन की दुकानों पर मिलेगी ऑनलाइन सुविधाएं

कॉरपोरेट टैक्‍स को बताया फायदेमंद

अल ज़ायौदी के अनुसार, कंपनियों ने इस टैक्‍स को सकारात्‍मक रूप से लिया है. इस टैक्‍स से वो सभी फीस समाप्‍त हो जाएंगी, जो कंपनियों को अब देनी पड़ती हैं. एक महीने पहले ही वित्‍त मंत्रालय के अवर सचिव यूनिस हाजी अल खुरी ने कहा था, “इनोवेशन और इन्‍वेस्‍टमेंट के लिए यूएई एक महत्‍वपूर्ण स्‍थान है. यह स्‍थानीय और वैश्विक स्‍तर पर व्‍यापार के प्रसार के लिए काम करेगा. कॉरपोरेट टैक्‍स व्‍यवस्‍था अपनी तरह की सर्वोतम टैक्‍स व्‍यवस्‍था है. यह यूएई को बिजनेस और निवेश का हब बनाने में मदद करेगी.”

ये भी पढ़ें : Paytm शेयर के फिरेंगे दिन! इस ब्रोकरेज फर्म ने जताई 64 फीसदी उछाल की संभावना

कॉरपोरेट टैक्‍स वसूलने के तरीका अभी साफ नहीं

खूरी ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्‍स लागू होने से यूएई ने अंतरराष्‍ट्रीय टैक्‍स मानकों को कर पारदर्शिता हेतु मान्‍यता दी है और इन्‍हें अंगीकार किया है. इससे नुकसानदायक टैक्‍स व्‍यवहार रोकने में मदद मिलेगी. उन्‍होंने कहा कि यूएई एक अलग कॉरपोरेट टैक्‍स रेट अपनाकर दुनिया में सबसे कम टैक्‍स रेट वसूलकर बड़ी बहुराष्‍ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करेगा.

गौरतलब है कि अपनी टैक्‍स हेवन की छवि को तोड़ने के लिए यूएई ने कई कदम उठाए हैं. इसने 2018 में 5 फीसदी वैल्‍यू एडेड टैक्‍स लगाया था. देश के बाहर से ऑपरेट हो रहे बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रॉफिट पर इसने 20 फीसदी टैक्‍स लगाया है. उम्‍मीद की जा रही है कि अगले कुछ हफ्तों में वित्‍त मंत्रालय यह साफ कर देगा की कॉरपोरेट टैक्‍स कैसे वसूला जाएगा.

Tags: Income tax, Personal finance, Tax