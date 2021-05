Upcoming IPOs: मोटी कमाई के लिए रहें तैयार.. 10 से ज्यादा दिग्गज कंपनियों के आएंगे IPO, यहां देखें पूरी डिटेल

अगर आप शेयर बाजार (Share Market) में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) से कमाई करने की सोच रहे हैं तो आपको शानदार मौका मिलने वाला है. आने वाले दिनों में कई दिग्गज कंपनियां IPO (Upcoming Ipo In India) लेकर आ रही है. कई कंपनियों ने हाल में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास डाक्यूमेंट जमा कराए हैं. तो कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिसे सेबी की तरफ से आईपीओ लाने की मंजूरी दे गई है. बता दें कि कोरोना महामारी (Corona Pandemic) की वजह से बढ़ते आर्थिक संकट के बावजूद इस साल कंपनियों द्वारा लगातार IPO लाए जा रहे हैं. इस साल आने वाले IPO ने पैसा जुटाने के मामले में पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. रिफिनिटिव के एक आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अप्रैल तक 28 आईपीओ मार्केट में आ चुके है. इन आईपीओ ने रिकॉर्ड 2.7 अरब डॉलर जुटाए हैं. यह रकम समान अवधि में पिछले साल की तुलना में 133 फीसदी अधिक है. ऐसे में अगर आप पिछले आईपीओ में पैसे लगाने से चूक गए हैं, तो आपको आने वाले समय में शानदार मौके मिलेंगेअगले कुछ माह में जोमैटो (Zomato), श्रीराम प्रॉपर्टीज, इंडिया पेस्टीसाइड्स, नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन (Nuvoco Vistas), फिनकेयर स्माॅल फाइनेंस बैंक (Fincare Small Finance Bank), आदित्य बिड़ला सन लाइफ AMC लि. (Aditya Birla Sun Life AMC Limited), Chemplast Sanmar Limited, Sona Comstar, ग्लेनमार्क (Glenmark), भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC)समेत कई कंपनियों के आईपीओ आने वाले हैं. इनमें से कई को SEBI की मंजूरी मिल गई है और कुछ ने हाल ही में सेबी के पास डाक्यूमेंट्स जमा कराए हैं.<<इस सप्ताह बेंगलुरु स्थित माइक्रोफाइनेंस कंपनी, फाइनेंशियल स्मॉल फाइनेंस बैंक ने IPO के माध्यम से पैसे जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) का मसौदा जमा कराए हैं. कंपनी आईपीओ के जरिए 1,330 करोड़ रुपये की राशि जुटाने की योजना बना रही है. इसमें बैंक द्वारा 330 करोड़ रुपये का एक फ्रेश इश्यू होगा और प्रमोटर फिनकेयर बिजनेस सर्विसेज द्वारा 1,000 करोड़ रुपये की OFS शामिल है. इस महीने के शुरू में मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी ने अपने इंडिया बिजनेस एक्सीलेंस फंड III के माध्यम से फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में लगभग 185 करोड़ रुपये (25 मिलियन डॉलर) में हिस्सेदारी खरीदी थी. इस कंपनी में बैंक को ट्रू नॉर्थ फंड वी एलएलपी, वैगनर, टाटा अपर्चुनिटीज फंड, लीपफ्रॉग इनवेस्टमेंट, सिडबी, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस और एडलवाइज टोकियो लाइफ इंश्योरेंस सहित मार्की निवेशकों का समर्थन है. बता दें कि बेंगलुरु स्थित MFI आधारित इस छोटे वित्त बैंक ने जुलाई 2017 में परिचालन शुरू किया. एक छोटे वित्त बैंक में परिवर्तित होने से पहले फिनकेयर ने 2010 से दिशा माइक्रोफिन नाम से एक एनबीएफसी-एनडी के रूप में काम किया और 2013 में एनबीएफसी-एमएफआई के रूप में पंजीकृत किया गया था.<< बेंगलुरु स्थितने बाजार नियामक सेबी को IPO के माध्यम से लगभग 840 करोड़ रुपये जुटाने के लिए मसौदा तैयार किया है. यदि इस पर मुहर लगती है तो एक बीमा तीसरे पक्ष के प्रशासक (TPA) द्वारा भारत का पहला आईपीओ होगा. आईपीओ में बिक्री के लिए Ofs और दो निजी इक्विटी निवेशकों, बेसेमर वेंचर्स और इन्वेस्टकॉर्प द्वारा आंशिक रूप से बाहर निकलने की पेशकश शामिल है. बेसेमर वेंचर्स और डॉ. विक्रम जीत सिंह छतवाल, कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक हैं. इनका क्रमशः 45.51 प्रतिशत और 31.63 प्रतिशत हिस्सेदारी हैं. Investcorp की इस फर्म में 21.65 प्रतिशत हिस्सेदारी है.निरमा कंपनी की सीमेंट इकाई नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन (Nuvoco Vistas) IPO लाने की तैयारी कर रही है. कंपनी IPO के जरिए 5,000 करोड़ रुपए जुटाएगी. इसके लिए नुवोको विस्टास ने सेबी के पास डाक्यूमेंट्स जमा कराए हैं. स्टॉक एक्सचेंजों (Stock exchanges) से निरमा लिमिटेड को हटाए जाने के नौ साल बाद अहमदाबाद स्थित समूह की सीमेंट शाखा नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने IPO के लिए SEBI के पास DRHP दायर किया है. दायर DRHP के अनुसार, कंपनी इस आईपीओ से 5,000 करोड़ रुपये जुटाएगी.देश की अहम फार्मा कंपनियों में से एक ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज (Glenmark Life Sciences Ltd) भी अपना आईपीओ मार्केट में लाने जा रही है. कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने और पूंजी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राइमरी मार्केट में उतरेगी. ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज ने अपने IPO के लिए मार्केट रेगुलेटर SEBI के पास अप्रैल में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (DRHP) फाइल किया है. ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज इस IPO के लिए 1,160 करोड़ रुपये का फ्रेश शेयर जारी करेगी और ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिये 73,10,000 इक्विटी शेयर जारी करेगी. कंपनी में ग्लेनमार्क फार्मा की 100% हिस्सेदारी है. फ्रेश शेयर के जरिये जुटाये गए फंड में से 900 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कंपनी API बिजनेस की खरीदारी में करेगी. बचे हुए 152.76 करोड़ रुपये का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिटर की जरूरतों को पूरा करने में होगा.फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म Zomato का IPO आ रहा है. हाल ही में Zomato ने बाजार नियामक SEBI को अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दायर किया है. Zomato द्वारा दायर DRHP के अनुसार, कंपनी इक्विटी शेयरों को 8,250 करोड़ रुपये (लगभग $ 1.1 बिलियन) तक की पेशकश करेगी. जोमैटो के शेयर से 7,500 करोड़ रुपये का फ्रेश शेयर होंगे, जबकि 750 करोड़ रुपये इसके मौजूदा निवेशक इन्फो एज (Info adge) बेचेगी. Info Edge ने 28 अप्रैल को कहा कि वह आगामी पब्लिक ऑफर में 750 करोड़ रुपये के शेयर बेचेगी.जोमैटो ने IPO की प्रक्रियाओं की इंटरनल रिव्यू किया है जो कि 22 अप्रैल, 2021 को पूरी हुई थी.(ABSLAMC) IPO लाने की तैयारी में है. यह आदित्य बिड़ला कैपिटल की सब्सिडियरी है. कंपनी ने IPO लाने के लिए अप्रैल में मार्केट रेगुलेटर सेबी को डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे. Aditya Birla Sun Life AMC आदित्य बिड़ला ग्रुप और सन लाइफ फाइनेंशियल की ज्वाइंट वेंचर में ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी है. इसमें आदित्य बिड़ला कैपिटल की 51% हिस्सेदारी है और सन लाइन की इसमे 49% हिस्सेदारी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आदित्य बिड़ला सन लाइफ AMC अपने विस्तार के लिए फंडस जुटाना चाहती है. इसी मकसद से कंपनी 5000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए IPO ला सकती है.रियल एस्टेट कंपनी श्रीराम प्रॉपर्टीज 800 करोड़ रुपये का आईपीओ पेश करने की योजना बना रही है. इस बाबत कंपनी ने सेबी के पास डीआरएचपी जमा करवा दिया है. दस्तावेजों के अनुसार, कंपनी का इरादा आईपीओ के जरिए 800 करोड़ रुपये तक की धनराशि जुटा सकती है. इस इश्यू में कंपनी 250 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर दारी करने वाली है, जबकि कंपनी के मौजूदा शेयरधारक और प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी से 550 करोड़ रुपये के शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) के तहत कर सकते हैं.<< ऑटो कंपोनेंट निर्माता सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंगको 6,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है. कंपनी ने फरवरी में सेबी को डाक्यूमेंट जमा कराए थे. अब 6 मई को सेबी की तरफ से मंजूरी मिल गई है. आईपीओ में 300 करोड़ रुपये के ताजा शेयर होंगे. कंपनी की स्थापना 1995 में की गई थी. कंपनी अमेरिका, यूरोप और चीन को भी निर्यात करती है.<< एग्रोकेमिकल टेक्निकल फर्म(Agrochemical technical firm India Pesticides) को अपनी IPO के लिए SEBI से मंजूरी मिल गई है. बहुत जल्द India Pesticides IPO शेयर बाजार में लाॅन्च कर दिया जाएगा. इंडिया पेस्टीसाइड्स के 800 करोड़ रुपए के आईपीओ में 100 करोड़ के नए शेयर जारी किए जाएंगे.<< गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था(Arohan Financial Services) को SEBI से IPO लाने की मंजूरी मिल गई है. आरोहन फाइनेंशिल सर्विसेज अपने IPO से 1,750 -1,800 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है. आरोहन फाइनेंशिल, आविष्कार ग्रुप (Aavishkaar Group) की तरफ से प्रोमोटेड कंपनी है. सेबी में जमा किए गए DRHP के मुताबिक आरोहन फाइनेंशिल के आईपीओ में 850 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू के जरिए जुटाए जाएंगे. इसके अलावा इसमें 2,70,55,893 इक्विटी शेयरों का ऑफर फार सेल (OFS) भी लाया जाएगा.आरोहन फाइनेंशिल IPO के फ्रेश इश्यू से मिले पैसे का इस्तेमाल कंपनी के कैपिटल बेस को बढ़ाने और इसकी भविष्य की पूंजी जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा. Edelweiss Financial Services Ltd, ICICI Securities Ltd, Nomura Financial Advisory & Securities (India) Private Limited Qj SBI Capital Markets Limited इस इश्यू की मैनेजर हैं.<< दक्षिण भारत की एक अग्रणीको SEBI से IPO लाने की हाल ही में मंजूरी मिली है. अग्रणी डेरी कंपनी Dodla Dairy के IPO में 50 करोड़ रुपए तक के शेयरों का फ्रेश इश्यू और 10,085,444 इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल शामिल होगा. आईपीओ के ऑफर फॉर सेल में TPG Dodla Dairy Holdings Pte Ltd, Dodla Sunil Reddy, Dodla Deepa Reddy और Dodla Family Trust कंपनी में अपनी होल्डिंग बेचेंगे. IPO से मिले पैसे का इस्तेमाल कंपनी का कर्ज चुकाने, पूंजी खर्च जरूरतों को पूरा करने और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से किया जाएगा. इस आईपी को मैनेजर Axis Capital और ICICI Securities हैं. Dodla Dairy मुख्यत: देश के चार दक्षिणी राज्यों आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में कारोबार करती है. इसके अलावा यूगांडा और केन्या में भी कंपनी का कारोबार है.<< सेबी ने पिछले सप्ताहको उनके IPO जारी करने की हरी झंडी दे दी है. वहीं, केआईएमएस के आईपीओ (KIMS IPO) में 200 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे.कंपनी को 600 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए सेबी से मंजूरी मिली है. इसमें 400 करोड़ रुपये के ताजा शेयर शामिल हैं. एफआईएच मॉरीशस इन्वेस्टमेंट्स 200 करोड़ रुपये के शेयर बेचेगी.