मोटी कमाई के लिए हो जाएं तैयार! अब इन दो दिग्गज कंपनियों के आएंगे IPO, सेबी से मिली हरी झंडी

अगर आप आईपीओ (IPO) से पैसा कमाना चाहते हैं और पिछले आईपीओ में पैसे लगाने को मिस कर चुके हैं तो आपके पास शानदार मौका है. अब दो और कंपिनयां अपना IPO ला रही है. दरअसल, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था आरोहन फाइनेंशिल सर्विसेज (Arohan Financial Services) और दक्षिण भारत की एक अग्रणी डेरी कंपनी डोडला डेयरी (Dodla Dairy) को SEBI से IPO लाने की मंजूरी मिल गई है. दोनों कंपनियों के शेयरों की लिस्टिंग NSE और BSE दोनों पर होगी. गौरतलब है कि किसी भी कंपनी के IPO, FPO और राइट इश्यू के लिए सेबी की मंजूरी जरूरी होता है.मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक, आरोहन फाइनेंशिल सर्विसेज अपने IPO से 1,750 -1,800 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है. आरोहन फाइनेंशिल, आविष्कार ग्रुप (Aavishkaar Group) की तरफ से प्रोमोटेड कंपनी है. सेबी में जमा किए गए DRHP के मुताबिक आरोहन फाइनेंशिल के आईपीओ में 850 करोड़ रुपए फ्रेश इश्यू के जरिए जुटाए जाएंगे. इसके अलावा इसमें 2,70,55,893 इक्विटी शेयरों का ऑफर फार सेल (OFS) भी लाया जाएगा.आरोहन फाइनेंशिल IPO के फ्रेश इश्यू से मिले पैसे का इस्तेमाल कंपनी के कैपिटल बेस को बढ़ाने और इसकी भविष्य की पूंजी जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा. Edelweiss Financial Services Ltd, ICICI Securities Ltd, Nomura Financial Advisory & Securities (India) Private Limited Qj SBI Capital Markets Limited इस इश्यू की मैनेजर हैं.अग्रणी डेरी कंपनी Dodla Dairy के IPO में 50 करोड़ रुपए तक के शेयरों का फ्रेश इश्यू और 10,085,444 इक्विटी शेयरों का ऑफर फॉर सेल शामिल होगा. आईपीओ के ऑफर फॉर सेल में TPG Dodla Dairy Holdings Pte Ltd, Dodla Sunil Reddy, Dodla Deepa Reddy और Dodla Family Trust कंपनी में अपनी होल्डिंग बेचेंगे. IPO से मिले पैसे का इस्तेमाल कंपनी का कर्ज चुकाने, पूंजी खर्च जरूरतों को पूरा करने और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज से किया जाएगा. इस आईपी को मैनेजर Axis Capital और ICICI Securities हैं.Dodla Dairy मुख्यत: देश के चार दक्षिणी राज्यों आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में कारोबार करती है. इसके अलावा यूगांडा और केन्या में भी कंपनी का कारोबार है.