Upcoming IPO: अगले हफ्ते मिलेंगे कई अवसर, तैयार रखें पैसा, 4 आईपीओ लॉन्चिंग की लाइन में

नई दिल्‍ली. अगर आप भी आईपीओ (IPO) में निवेश करके पैसा कमाना चाहते हैं तो अगले हफ्ते ऐसा करने के कई अवसर आपके पास होंगे. अगले हफ्ते शेयर मार्केट में आईपीओ की बहार आने वाली है. अगले हफ्ते एक नहीं बल्कि 4 आईपीओ सब्सिक्रप्‍शन के लिए खुलेंगे. ये 4 कंपनियां हैं- अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड (Urban Enviro Waste Management), बिजोटिक कमर्शियल लिमिटेड (Bizotic Commercial Ltd), कॉस्मिक सीआरएफ लिमिटेड (Cosmic CRF Ltd) और सेल प्वाइंट लिमिटेड (Cell Point (India) Ltd)

अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड

वेस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस मुहैया कराने वाली कंपनी अर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेडअर्बन एनवायरो वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहरों के नगर निगमों और नगर पालिकाओं को अपनी सेवाएं देती है. कंपनी का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 12 जून को खुलेगा और 14 जून को बंद होगा. आपीओ के लिए कंपनी ने शेयरों का भाव 100 रुपये प्रति शेयर तय किया है. कंपनी की योजना कुल 11.42 करोड़ रुपये जुटाने की है.

बिजोटिक कमर्शियल

यह कंपनी ‘अर्बन यूनाइटेड’ नाम से रेडीमेड गारमेंट्स को बनाने और बेचने वाली कंपनी बिजोटिक कमर्शियल का आईपीओ सोमवार 12 जून को बोली के खुलेगा और 15 जून को बंद होगा. कंपनी ने अपने आपीओ के लिए शेयरों का भाव 175 रुपये प्रति शेयर तय किया है. कंपनी की योजना आईपीओ से कुल 42.21 करोड़ रुपये जुटाने की है.

(Disclaimer: आईपीओ में निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन हैं. निवेश से पहले कंपनी के बारे में गहन अध्ययन जरूरी होता है. यदि आप किसी आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं तो पहले सर्टिफाइड इनवेस्‍टमेंट एडवायजर से परामर्श कर लें. आपके किसी भी तरह के लाभ या हानि के लिए News18 जिम्मेदार नहीं होगा.)

