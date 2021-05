Aadhaar में बदलवाना है नाम, एड्रेस और DoB तो काम आएंगे ये डॉक्युमेंट्स, चेक कर लें लिस्ट

UIDAI ने आधार कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना दी है. अगर आप अपने आधार कार्ड में घर का पता या जन्म तिथि को अपडेट कराना चाहते हैं, तो ये आपके लिए जरूरी खबर है. UIDAI के मुताबिक, आप अपने आधार में नाम, पता और जन्मतिथि को अपडेट करने के लिए आप जिस भी डॉक्युमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं वह आपके नाम पर होना चाहिए. आइए आपको बताते हैं कि आपको कौन-कौन से डॉक्युमेंट की जरूरत होगी-आधार जारी करने वाली संस्था UIDAI ने अपने ट्वीट में इसके बारे में जानकारी दी है. ट्वीट में लिखा है कि यदि आप आधार में अपना नाम, पता या जन्मतिथि अपडेट करना चाहते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा उपयोग किया गया डॉक्युमेंट आपके नाम पर हो और वैलिड हों.UIDAI के मुताबिक, वह आधार में Proof Of Identity के लिए 32 डॉक्युमेंट स्वीकार करती है. Proof Of relationship के लिए 14 डॉक्युमेंट, DOB के लिए 15 और Proof of Address (PoA) के लिए 45 डॉक्युमेंट स्वीकार करती हैं. आइए चेक करें इन डॉक्युमेंट की लिस्ट>> पासपोर्ट>> पैन कार्ड>> राशन कार्ड>> वोटर आईडी>> ड्राइविंग लाइसेंस>> पासपोर्ट>> बैंक स्टेटमेंट>> पासबुक>> राशन कार्ड>> पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट>> वोटर आईडी>> ड्राइविंग लाइसेंस>> बिजली बिल>> पानी बिल>> बर्थ सर्टिफिकेट>> पासपोर्ट>> पैन कार्ड>> मार्क शीट्स>> SSLC बुक/सर्टिफिकेट>> मान्य दस्तावेज नहीं होने पर ये आएगा कामUIDAI के मुताबिक जिन लोगों के पास खुद के नाम पर कोई मान्य दस्तावेज नहीं है, वे UIDAI द्वारा अप्रूव स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट का इस्तेमाल आधार इनरॉलमेंट/नाम, पता, जन्मतिथि अपडेट कराने के लिए कर सकते हैं.