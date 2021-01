SBI में है खाता तो फटाफट अपडेट करा दें Pan Card की डिटेल्स, नहीं तो इस ट्रांजेक्शन में हो सकती है परेशानी

SBI

क्या आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India) के ग्राहक हैं...? क्या आप भी अपने डेबिट कार्ड से इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन (International Transactions) करते हैं. अगर ऐसा है तो यह खबर आपके लिए काफी जरूरी है क्योंकि बैंक ने कहा कि अगर डेबिट कार्ड से बिना रुकावट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को जारी रखना है तो आपको बैंक में अपना पैन नंबर अपडेट कराना होगा. अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है. बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडिल पर इस बारे में जानकारी दी है.SBI ने ट्वीट में लिखा कि इंटरनेशनल लेनदेन करने में परेशानी हो रही है? एसबीआई डेबिट कार्ड के माध्यम से विदेशी लेनदेन का आनंद लेने के लिए बैंक के रिकॉर्ड में अपने पैन विवरण को अपडेट करा लें.बैंक ने बताया कि आप पैन कार्ड की डिटेल्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपडेट करा सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे ऑनलाइन डिटेल्स को अपडेट करा सकते हैं->> आपको एसबीआई इंटरनेट बैंकिग को लॉगइन करना होगा.>> अब ई-सर्विस टैब पर क्लिक करें.>> अब पासवर्ड एंटर करके सब्मिट पर क्लिक करें.>> अब यहां आपको अकाउंट दिखाई देगा, जिस अकाउंट में पैन रजिस्टर्ड नहीं है उस पर क्लिक करें.>> click here to register पर क्लिक करें.>> नया पेज ओपन होगा, यहां आपको पैन नंबर एंटर करना होगा.>> अब सब्मिट पर क्लिक करें.>> अब स्क्रीन पर आपका नाम, CIF और पैन नंबर आ जाएगा.>> यहां कंफर्म पर क्लिक करें.>> रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आएगा इसे डालकर कंफर्म पर क्लिक करें.>> अब बैंक आपकी रिक्वेस्ट को 7 दिनों के अंदर प्रोसेस कर देगा.आपको बता दें अगर आप ऑफलाइन अपडेट कराना चाहते हैं डिटेल्स तो आपको बैंक की ब्रांच में जाना होगा. इसके लिए आवेदन करना होगा. बैंक में आपको एक फॉर्म मिलेगा, जिसे फिल करके आपको पैन कार्ड की फोटो कॉपी को बैंक में जमा कराना होगा. इसके बाद में बैंक की ओर से इसे अपडेट कर दिया जाएगा.