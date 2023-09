UPI ATM शुरू, पैसे निकालने के लिए नहीं होगी कार्ड की जरूरत, जानें कैसे करेगा काम

नई दिल्ली. एटीएम मशीन से डेबिट कार्ड के जरिए पैसा निकालने की सुविधा के बारे में तो हम सभी जानते हैं. लेकिन अब बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ आप बिना कार्ड के भी एटीएम मशीन से पैसा निकाल सकते हैं. दरअसल, देश में यूपीआई एटीएम (UPI ATM) की शुरुआत हो गई है. आप यूपीआई क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर एटीएम से कैश निकाल सकते हैं.

बता दें कि रोजमर्रा की जिंदगी में यूपीआई पेमेंट (UPI Payment) आज सबसे लोकप्रिय पेमेंट मेथड बन गया है. अब यूपीआई के जरिए आप एटीएम से पैसे भी निकाल सकते हैं और इसकी शुरुआत सफलतापूर्वक की जा चुकी है. इस एटीएम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने विकसित किया है.

🚨 ATM Cash Withdrawal using UPI

Today I Made a Cash Withdrawal using UPI at Global FinTech Fest in Mumbai

What an Innovative Feature for Bharat pic.twitter.com/hRwcD0i5lu

— Ravisutanjani (@Ravisutanjani) September 5, 2023