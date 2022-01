UPI का सर्वर हुआ चालू, अटका गया था लोगों का पेमेंट, NPCI ने कही ये बात

नई दिल्ली. रविवार को नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई (NPCI) द्वारा विकसित यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई (Unified Payments Interface) का सर्वर डाउन होने से लोगों को कुछ समय के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन में कठिनाई का सामना करना पड़ा. हालांकि अब यूपीआई सर्विस ऑपरेशनल हो चुकी है.

यूपीआई को डेवलप करने वाली एनपीसीआई ने ट्वीट कर कहा, ”तकनीकी दिक्कत की वजह से यूपीआई यूजर्स को हुई असुविधा के लिए खेद है. यूपीआई सर्विस अब काम कर रही है और हम सिस्टम पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं.”

Regret the inconvenience to #UPI users due to intermittent technical glitch. #UPI is operational now, and we are monitoring system closely.

