अगस्त में UPI ट्रांजैक्शन में उछाल, कुल वैल्यू ₹10.72 लाख करोड़ के पार

नई दिल्ली. देश में डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) का चलन बढ़ता जा रहा है. डिजिटल पेमेंट के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई (UPI) जैसी सुविधा आपको घर बैठे आसानी से मनी ट्रांसफर की सुविधा देती है. इसके लिए आपको केवल यूपीआई सपोर्ट करने वाले ऐप जैसे पेटीएम, फोनपे, भीम, गूगलपे आदि की जरूरत होती है. वहीं, यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन का मूल्य इस साल अगस्त में बढ़कर 10.72 लाख करोड़ रुपये के पार हो गया. जुलाई में यूपीआई आधारित डिजिटल ट्रांजैक्शन का मूल्य 10.63 लाख करोड़ रुपये रहा था.

एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल अगस्त माह के दौरान यूपीआई के जरिए कुल 6.57 अरब (657 करोड़) ट्रांजैक्शन हुए, जो जुलाई महीने में 6.28 अरब (628 करोड़) रहा था. जून में 10.14 लाख करोड़ रुपये के 5.86 अरब ट्रांजैक्शन हुए थे.

