मोदी सरकार ने यूपी, बिहार और MP सहित इन राज्यों के किसानों को दी बड़ी सौगात, बरौनी खाद कारखाना में शुरू हुआ यूरिया का उत्पादन

नई दिल्ली. बिहार के बरौनी प्लांट (Barauni plant) से यूरिया का उत्पादन (Production of Urea) शुरू हो गया है. बरौनी प्लांट से यूरिया उत्पादन शुरू होने से बिहार (Bihar), यूपी (UP), मध्य प्रदेश (MP), छत्तीसगढ़, झारखंड और पं बंगाल सहित देश के कई राज्यों में यूरिया की आपूर्ति शुरू हो जाएगी. हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड (HURL) के बरौनी प्लांट को मोदी सरकार (Modi Government) ने दोबारा से निर्माण कराया है. केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. आपको बता दें कि अत्याधुनिक गैस आधारित बरौनी प्लांट सरकार द्वारा फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (FCIL) और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (HFCL) की बंद पड़ी यूरिया इकाइयों को पुनर्जीवित करने की एक पहल का हिस्सा है.

यूरिया क्षेत्र में घरेलू स्तर पर उत्पादित यूरिया की उपलब्धता बढ़ाने के लिए एफसीआईएल और एचएफसीएल की बंद इकाइयों का पुनरुद्धार वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का एजेंडा रहा है. केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड को बरौनी इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए 8,387 रुपये के अनुमानित निवेश की मंजूरी दी है. इस प्लांट की 12.7 एलएमटीपीए की यूरिया उत्पादन क्षमता होगी.

“Victory By Us!”

Strengthening the ‘Make in India’ mission in the Fertilizers Sector!

In a milestone moment, Urea production started at the Barauni Urea Plant, Bihar.

PM @NarendraModi Ji’s Govt is committed to making India Aatmanirbhar in fertilizers. pic.twitter.com/AKi1mLT3J3

— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) October 19, 2022