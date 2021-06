यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें जीरो पर रखी, पर 2023 के अंत तक रेट में दो वृद्धि की योजना

मुंबई. यूएस फेडरल रिजर्व के अझिकारियों ने interest rates जीरो पर बरकरार रखा है. लेकिन ये संकेत दिया है साल 2023 के अंत तक रेट में दो वढ़ोतरी हो सकती है.



फेडरल ओपन मार्केट कमेटी ने अपनी दो दिवसीय नीति बैठक (policy meeting) के समापन के बाद बुधवार को एक बयान जारी किया. फेड ने कहा, तेज vaccinations ने अमेरिका में Covid-19 के प्रसार को कम कर दिया है. इस प्रगति और मजबूत नीति समर्थन के बीच, आर्थिक गतिविधियों के संकेतक और रोजगार मजबूत हुआ है.



मासिक गति से 120 बिलियन की खरीद जारी रहेगी



central bank ने अपने benchmark policy rate के लिए टारगेट रेंज में बिना कोई बदलाव किए इसे at zero से 0.25% पर बरकार रखा है. साथ ही, employment and inflation पर स्थित बेहतर होने तक $ 120 बिलियन की मासिक गति से संपत्ति की खरीद जारी रखने की बात कही है.तिमाही अनुमानों से पता चला है कि 18 में से 13 अधिकारियों ने 2023 के अंत तक कम से कम एक दर वृद्धि का समर्थन किया, जबकि मार्च में सात अधिकारी कह रहे थे. साल 2023 के अंत तक ग्यारह अधिकारियों ने कम से कम दो बढ़ोतरी का समर्थन किया.