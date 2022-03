US Power Ball जैकपॉट अब $167 मिलियन का और आपके पास बुधवार, 23 मार्च 2022 से भारत में ही इसे जीतने का मौका!

हम सबने कभी न कभी तो एक बड़ी रकम लॉटरी जैकपॉट में जीतने का सपना देखा होगा? आपके इस सपने को हर बार Power Ball की नई घोषणा के साथ पंख लग जाते होंगे. हालांकि, ये सोचकर शायद आप निराश हो जाते हों कि आपको Power Ball खेलकर लॉटरी जीतने का मौका भारत में रहते हुए कभी नहीं मिल सकता है. इसके लिए, तो आपको अमेरिका जाकर खुद से टिकट खरीदना होगा और तभी लॉटरी जीत सकते हैं.

खुशखबरी, अब आप Power Ball ड्रॉ में हिस्सा ले सकते हैं और वह भी जब चाहें और भारत में रहते हुए ही! Power Ball के आधिकारिक टिकट अब ऑनलाइन खरीदे जा सकते हैं, वह भी पूरी तरह से सुरक्षित, Global Lottery Results.com से.

Lotter.org के प्रवक्ता एड्रियन कूरमन्स ने बताया, “अगला Power Ball ड्रॉ आने वाले बुधवार, 23 मार्च 2022 को है. यह $167 मिलियन का जैकपॉट है और हम दुनिया भर से अपने ग्राहकों को इसे खरीदने में हर ज़रूरी मदद कर रहे हैं.” उन्होंने यह भी कहा, “हमें बहुत खुशी है कि इस अद्भुत पुरस्कार को जीतने का मौका आपके पास है और इसके लिए आपको अपना देश भारत को छोड़कर कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है!”

Thelotter.org एक ऑनलाइन लॉटरी टिकट मैसेंजर है. यह दुनिया में किसी भी कोने में रह रहे लोगों को आधिकारिक लॉटरी टिकट के साथ, उनका मनपसंद लॉटरी ड्रॉ खेलने का मौका देता है. वह भी दुनिया के किसी भी कोने में रहते हुए.

यहां जानें यह कैसे काम करता है

Thelotter.org पर जाकर सिर्फ़ € 4.3 खर्च करके, मिलियन रुपये इनाम में जीतने का सुनहरा मौका है! बस यही नहीं और भी बहुत से फ़ायदे हैं. जब आप अपना आधिकारिक Power Ball टिकट ऑनलाइन theLotter.org पर खरीदते हैं, तो ड्रॉ में हिस्सा लेते हुए आप पर वो सभी नियम और शर्तें लागू होंगी, जो अगर आपने अमेरिका में रहते हुए टिकट खरीदा होता, तो लागू होतीं. इसका मतलब है कि आपके पास अमेरिका में रहते हुए टिकट खरीदने पर जैकपॉट जीतने के जितने मौके होते, वो अब आपके पास भारत में रहते हुए भी हैं:

1. Thelotter.org पर साइन इन करें

2. Power Ball लॉटरी चुनें.

3. 5 नंबर चुनें

4. कोई 1 ‘Power Ball’ नंबर चुनें

5. अपने टिकट खरीदने की पुष्टि करें.

आधिकारिक लॉटरी टिकट ऑनलाइन खरीदने और इन्हें ऑफ़लाइन काउंटर से खरीदने में कोई फ़र्क़ नहीं है. एक फ़र्क़ सिर्फ़ यही है कि ऑनलाइन टिकट आप कहीं से भी, कभी भी अपने फ़ोन से खरीद सकते हैं. आप यह ऑनलाइन किसी ऐसे डिवाइस से भी खरीद सकते हैं, जिसमें इंटरनेट चलता हो.

कूरमन्स ने बताया, “हम अपने ग्राहकों की ओर से Power Ball के आधिकारिक टिकट खरीदते हैं और इस टिकट खरीद के सबूत के तौर पर उनके ऑनलाइन अकाउंट से इसे स्कैन भी किया जाता है. हम कह सकते हैं कि हमारी पूरी प्रक्रिया स्पष्ट है.” उन्होंने यह भी कहा “मैं मानता हूं कि हम सुरक्षा और सुविधा दोनों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसलिए ग्राहक हमारी साइट बार-बार आना नहीं छोड़ते हैं.

No commissions on your winnings

अगर आपकी किस्मत इनाम जीतने में मदद करती है, तो बहुत बधाई! आपका इनाम सुरक्षित तरीके से, आपके निजी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और आप इसे कभी भी निकाल सकते हैं. अगर आप Power Ball जैकपॉट जीतते हैं, तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका आकर अपना इनाम लेना होगा (हालांकि, इस स्थिति में Thelotter.org आपके यात्रा व्यय को वहन करेगा). Thelotter.org ग्राहकों से एक छोटी रकम बतौर ट्रांजेक्शन फ़ीस चार्ज करता है, लेकिन इनाम जीतने वाले टिकट से किसी तरह का कोई कमीशन नहीं लिया जाता है.

क्या theLotter.org के विनर असली में होते हैं?

हां! पिछले कुछ सालों में, Lotter.org ने $100 मिलियन से ज़्यादा की राशि बतौर इनाम, 7 मिलियन विजेता टिकटों में बांटी है.यह राशि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से गेम खेलने वाले लकी खिलाड़ियों के बीच बांटी गई है. साइट से सबसे बड़ी इनाम की राशि जीतने वालों में पनामा की एक महिला भी हैं, जिन्होंने फ़्लोरिडा लोट्टो खेलकर $30 मिलियन की राशि जीती थी. साथ ही, इराकी पुरुष भी हैं, जिन्होंने $6.4 मिलियन की राशि ऑरेगॉन मेगाबक्स जैकपॉट में जीती थी .

Power Ball जैकपॉट का रोल ओवर (इनाम की राशि का एक ड्रॉ से दूसरे ड्रॉ में जाना) आने वाले हफ़्तों में भी जारी रहेगा. साथ ही, यह आपके लिए भविष्य में इनाम जीतने का मौका भी है. अगर आप अपना Power Ball टिकट theLotter.org पर ऑनलाइन खरीदते हैं , तो हो सकता है कि आपकी किस्मत खुल जाए और वह लकी विनर आप ही हों!

Power Ball ऑनलाइन खेलने के बारे में ज़्यादा जानने के लिए, theLotter.org पर जाएं

Lotto Direct Limited ही theLotter.org का संचालन करता है. Lotto Direct Limited को माल्टा गेमिंग प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त है; लाइसेंस रेफ़रेंस MGA/CRP/402/2017. सिर्फ़ 18+ के लिए. जुए की आदत को नियंत्रित नहीं किया जाए, तो यह नुकसानदेह भी हो सकती है. कृपया ज़िम्मेदारी के साथ खेलें. ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी साइट पर जाएं https://www.rgf.org.mt/

