क्या सच में वंदे भारत बनाने वाले अफसरों को किया गया टॉर्चर, चलाए गए भ्रष्टाचार के केस, दी गई कड़ी सजा?

नई दिल्‍ली. सोशल मीडिया पर एक ट्वीट तेजी से वायरल (Viral tweet) हो रहा है. इस ट्वीट में दावा किया है कि भारत की सेमी हाई स्‍पीड ट्रेन, वंदे भारत एक्‍सप्रेस (Vande Bharat Express) को बनाने में योगदान देने वाले हर रेलवे कर्मचारी और अधिकारी का उत्‍पीड़न किया गया और उनको सजा दी गई. ट्वीट के अनुसार, बिना वजह वंदे भारत बनाने वाली टीम के सदस्‍यों पर भ्रष्‍टाचार के मामले दर्ज किए गए और उनसे पूछताछ की गई. इस ट्वीट के वायरल होने के बाद अब हर किसी के मन में सवाल है कि वास्‍तव में ऐसा हुआ था या नहीं. और अगर हुआ था तो फिर उत्‍पीड़न की वजह क्‍या थी.

इस ट्वीट के तेजी से प्रसार को देखते हुए प्रेस इंफोर्मेशन ब्‍यूरो (PIB) हरकत में आया है. पीआईबी ने ट्वीट कर बताया है कि यह ट्वीट फेक है. ट्वीट में किए गए दावे निराधार हैं. वंदे भारत एक्‍सप्रेस ट्रेन के निर्माण से जुड़े किसी भी अधिकारी को सजा नहीं दी गई है. गौरतलब है कि देश में गलत सूचना के प्रसार को रोकने पर पीआईबी वायरल ट्वीट्स और अन्‍य सोशल मीडिया सामग्रियों की जांच करता है और फिर लोगों को हकीकत से रूबरू कराता है.

A tweet claims that every single officer behind the making of the #VandeBharat Express was punished #PIBFactCheck:

◾️This claim is #Fake

◾️No officer in the matter has been punished pic.twitter.com/P5q81QZwd4

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) February 16, 2023