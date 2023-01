मुंबई का अरबपति बिजनेसमैन, दिल से 'बिहारी बाबू', वेदांता के चेयरमैन ने इस खास अंदाज में मनाई मकर संक्रांति

नई दिल्ली. देश और दुनिया में ऐसे कई अरबपति बिजनेसमैन हैं जो अकूत संपत्ति होने के बावजूद अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहते हैं. वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल भी कई मौकों पर यह बताने की कोशिश की है. मकर संक्रांति के अवसर पर, वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने ट्विटर पर एक बेहद प्यारी पोस्ट शेयर की और अपने पुराने दिनों को याद किया.

इस अरबपति उद्योगपति ने कहा कि उनके लिए मकर संक्रांति हमेशा नए साल की नई शुरुआत रही है. दरअसल मकर संक्रांति के मौके पर अनिल अग्रवाल परिवार के साथ इस पर्व को मनाने के लिए पटना पहुंचे और इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी व बताया कि वे संक्रांति का त्योहार कैसे मनाते हैं?

गंगा मैया में डुबकी लगाकर दिन की शुरुआत

वेदांत के चेयरमैन ने लिखा है कि उन्होंने गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाकर इस दिन की शुरुआत की. उनके अनुसार, गंगा “स्नान ” करने और सूर्य नमस्कार करने से सारी नकारात्मकता दूर हो जाती है. उद्योगपति ने लिखा, “जब भी मैं गंगा में स्नान करता हूं, मुझे लगता है कि मेरी सारी चिंताएं पानी से धुल जाती हैं.”

For me, Makar Sankranti has always been a new beginning to a new year. This year, I went to my sasural in Patna to celebrate with my wife and her family. (1/4) pic.twitter.com/4L1dFASrzg

— Anil Agarwal (@AnilAgarwal_Ved) January 14, 2023