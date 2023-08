पटना. वेदांता ग्रुप के चेयरमैन और अरबपति अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal) किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. साधारण परिवार में पैदा होने वाले अनिल अग्रवाल का बिहार की राजधानी से शुरू हुआ सफर मुंबई होते हुए लंदन तक पहुंच गया है. दुनिया के कई देशों में माइनिंग और मेटल बिजनेस का साम्राज्य खड़ा करने वाले अनिल अग्रवाल के दिल में बिहार बसता है. उन्होंने कई मौकों पर यह बताने की कोशिश की है कि वे बिहार की मिट्टी से कितना लगाव रखते हैं. सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहने वाले अनिल अग्रवाल ने इस बार ‘सत्तू के शरबत’ (Sattu Ka Sharbat) को लेकर पोस्ट किया है. यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.

अनिल अग्रवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो शेयर करते हुए एक लंबा सा पोस्ट भी लिखा है. इस पोस्ट में उन्होंने सत्तू के शरबत को अपना फेवरेट ड्रिंक बताया. इसके साथ उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद किया.

My old friend from patna visited me today and brought my favorite sattu ka sharbat…I don’t know how many of you have heard of this refreshing drink made with sattu, thoda sa gur, and chutki bhar kala namak. In words of my young team yeh hai India ka OG tasty, affordable, organic… pic.twitter.com/mu0Qx7RvDe

— Anil Agarwal (@AnilAgarwal_Ved) August 3, 2023