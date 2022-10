नई दिल्‍ली. सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के साथ डील पर फैसले के एक दिन पहले ही एलन मस्‍क अचानक हेडक्‍वार्टर पहुंच गए. उन्‍होंने 26 अक्‍तूबर को ट्वीट कर बताया कि सैन फ्रांसिस्‍को स्थित ट्विटर के हेडक्‍वार्टर में आए हैं. इस दौरान मस्‍क के हाथ में एक सिंक भी दिख रहा था. ऐसे में यह कयास लगाए जाने शुरू हो गए हैं कि एलन मस्‍क अब ट्विटर को खरीदने के लिए डील पर आगे बढ़ेंगे.

दरअसल, इस डील पर फैसला करने के लिए मस्‍क के पास आज 27 अक्‍तूबर तक का मौका है. अगर उन्‍होंने डील पर हामी नहीं जताई तो उन्‍हें कोर्ट ट्रायल का सामना करना पड़ेगा. हालांकि, ट्विटर ने एलन मस्‍क के आने को लेकर कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन मस्‍क की ओर से जारी एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि उनके हाथ में एक सिंक है और वे ट्विटर की ऑफिस में एंट्री कर रहे हैं.

क्‍या कहा मस्‍क ने

ट्विटर के हेडक्‍वार्टर पहुंचने के बाद एलन मस्‍क ने ट्वीट किया, इस ऑफिस में आज कई कूल लोगों से मुलाकात हुई. वे हाथ में सिंक लेकर ट्विटर के हेडक्‍वार्टर पहुंचे और वीडियो पोस्‍ट करते हुए लिखा ‘लेट दैट सिंक इन!’ इसके एक घंटे पहले ही उन्‍होंने एक और ट्वीट किया, जिसमें लिखा ‘चीफ ट्वीट’ और ऐसा इम्‍प्रेसन दिखाय मानों वे कंपनी के टॉप एक्‍जीक्‍यूटिव हों. मस्‍क की इन हरकतों से लग रहा है कि अब वे डील को पूरी करने की मंशा बना चुके हैं.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022