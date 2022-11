नई दिल्‍ली. दुनिया की आईफोन बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्‍टरी में उपद्रव हो गया है. चीन के हेनान प्रांत के झेंगझोऊ स्थित फॉक्‍सकॉन फैक्‍टरी के कर्मचारी सख्‍त कोविड प्रतिबंधों, वेतन न मिलने और कोरोना संक्रमण के तेजी फैलने से घबराहट में है और फैक्‍टरी में प्रदर्शन कर रहे हैं. इस प्रदर्शन के कई वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. इसमें कर्मचारियों को पुलिस से टकराते साफ देखा जा सकता है. ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन, ऐपल सहित कई अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के लिए गैजेट्स को असेंबल करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी है.

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, मध्‍य चीन में स्थित फॉक्‍सकॉन की इस फैक्‍टरी को आईफोन सिटी भी कहा जाता है. इस फैक्‍टरी में करीब 2 लाख से ज्‍यादा कर्मचारी काम करते हैं. इस फैक्‍टरी में सबसे ज्‍यादा आईफोन असेंबल किए जाते हैं. झेंगझोऊ इलाके में कोविड-19 के कई मामले सामने आने के बाद से ही सख्‍त लॉकडाउन लगा दिया है. फॉक्‍सकॉन फैक्‍टरी में भी इन प्रतिबंधों के साये में ही काम हो रहा है.

Riot in Foxconn factory that makes @Apple products. Workers Confront with the Chinese Communist police with fire extinguishers!

制造苹果产品的富士康工厂发生骚乱。工人用灭火器与中共警察对峙!pic.twitter.com/thtZCyjz67

