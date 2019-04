विजय माल्या ने ट्वीट कर कहा

I invested hugely into Kingfisher which rapidly grew to become India’s largest and most awarded airline. True, Kingfisher borrowed from PSU Banks as well. I have offered to pay back 100 percent but am being criminally charged instead. Airline Karma ?

— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) April 16, 2019

जेल में रहकर भी पैसा चुकाने के लिए तैयार-

सरकारी बैंकों को 100 परसेंट पैसा वापस करने को तैयार



Every time I say that I am willing to pay 100 percent back to the PSU Banks, media say I am spooked, terrified etc of extradition from the U.K. to India. I am willing to pay either way whether I am in London or in an Indian Jail. Why don’t Banks take the money I offered first ?

— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) April 16, 2019

माल्या का सरकार पर आरोप-



Even though Jet was a major competitor to Kingfisher at the time I feel sorry to see such a large private airline on the brink of failure when Government used 35K crores of public funds to bail out Air India. Just being a PSU is no excuse for discrimination.

— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) April 16, 2019

भगोड़े शराब कारोबारीने आर्थिक तंगी से जूझ रही प्राइवेट एयरलाइंस जेट एयरवेज को मदद नहीं मिलने पर अफसोस जताया है. माल्या ने मंगलवार सुबह ट्वीट करते हुए हुए कहा, 'मैं अपने प्रस्ताव को फिर से दोहराता हूं कि बैंकों का पूरा कर्ज़ चुका दूंगा. लेकिन मीडिया कह रही हैं कि मुझे यूके से भारत प्रत्यर्पित किए जाने का डर है. मैं किसी भी तरह से भुगतान करने को तैयार हूं, चाहे मैं लंदन में हूं या भारतीय जेल में हूं.'आपको बता दें कि इससे पहले भी माल्या ने ट्वीट कर कहा था कि सरकारी बैंकों को मुझसे रकम ले लेनी चाहिए ताकि वे जेट एयरवेज की मदद कर सकें.है, 'मैंने किंगफिशर में बहुत निवेश किया. इससे वह भारत की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा अवार्ड पाने वाली एयरलाइंस बन गई. ऐसा करने के लिए किंगफिशर ने सरकारी बैंकों से कर्ज लिया. मैं 100 फीसदी कर्ज चुकाने का प्रस्ताव दे चुका हूं. लेकिन इसके बदले मुझे अपराधी घोषित कर दिया गया है. यहीं एयरलाइंस कर्म है.माल्या ने कहा, मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि मैंहूं. लेकिन भारतीय मीडिया कह रही हैं कि मुझे यूके से भारत में प्रत्यर्पण का डर है. मैं किसी भी तरह से भुगतान करने को तैयार हूं चाहे मैं लंदन में हूं या भारतीय जेल में हूं.भले ही जेट और किंगफिशर एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे, लेकिन एक बड़ी प्राइवेट एयरलाइन को असफलता के कगार पर देखकर दुख हुआ. जबकि, सरकार ने एयर इंडिया को बचाने के लिए 35 हजार करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किया. सिर्फ पीएसयू होना भेदभाव का कोई बहाना नहीं है.