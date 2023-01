बेंगलुरु में अचानक हुई नोटों की बारिश! बरसने लगे पैसे तो लूटने लगे लोग, फिर सामने आया सच

Viral Story: आप रास्ते से जा रहे हैं और अचानक ऊपर से नोट बरसने लगे तो आप क्या करेंगे? हैरान होंगे या फिर नोट बिनने में लग जाएंगे. ऐसा ही कुछ हुआ बेंगलुरु में जहां शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में अचानक ऊपर से नोट गिरने (Raining Money in Bengaluru) लगे, जिससे चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान कई लोग नोट बिनने में जुट गए जबकि कुछ लोग ये पूरा माजरा देखते रहे.

दरअसल नोटों की यह बारिश आसमान से नहीं बल्कि एक युवक ने फ्लाईओवर पर चढ़कर कर दी. बेंगलुरु के व्यस्त के आर मार्केट में एक युवक मंगलवार को सुबह एक फ्लाईओवर से 10 रुपये के नोट फेंकने लगा, जिससे वहां अफरातफरी मच गई और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

नोट उड़े और भीड़ लपकने के लिए दौड़ी

वीडियो में नोट फेंकने वाला युवक काला कोट पहने नजर आ रहा है और उसके गले में एक दीवार घड़ी टंगी हुई है. इसमें देखा जा सकता है कि फ्लाईओवर पर मौजूद लोग अपने आसपास बिखरे और उड़ते नोटों को देखते हुए उन्हें बंटोरने के लिए दौड़ पड़ते हैं. इससे फ्लाईओवर पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया.

An unknown person allegedly threw cash (Rs. 10 notes)from KR Market flyover in #Bengaluru. There was rush from people to collect the cash. It lead to frenzy. Cops are investigating and trying to identify the person pic.twitter.com/rc5QaV4zQP

— Kamran (@CitizenKamran) January 24, 2023