IRCTC Tour Package: चंडीगढ़, मनाली और शिमला घुमाने के लिए IRCTC लाया है किफायती पैकेज, जानिए कितना है किराया

कोलकाता. अगर शिमला और मनाली खूबसूरत वादियों में घूमने-फिरने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक शानदार मौका आ रहा है. दरअसल, भारतीय रेलवे का उपक्रम आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती रेल टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज के जरिए आपको चंडीगढ़, शिमला और मनाली घूमने का मौका मिलेगा.

हावड़ा से होगी पैकेज की शुरुआत

इस पैकेज की शुरुआत हावड़ा से होगी. इस पैकेज के अंतर्गत आपको कुल 10 रातों और 11 दिनों तक यात्रा करने का मौका मिल रहा है. आईआरसीटीसी का ये एक रेल टूर पैकेज है. इसमें आपको ट्रेन से यात्रा कराया जाएगा. इस ट्रेन पैकेज में आपको थर्ड एसी का टिकट मिलता है. आईआरसीटीसी शिमला टूर पैकेज में आपको ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही आपको रात में रुकने के लिए होटल की भी सुविधा मिलेगी. पैकेज की शुरुआती किराया 21,600 रुपये है.

Visit the exquisite destinations of Chandigarh, Shimla and Manali with IRCTC’s train tour package starting from ₹21600/- onwards. For details, visit https://t.co/T7gkZV1WaR @AmritMahotsav #AzadiKiRail pic.twitter.com/Geyrf2i9Is

— IRCTC (@IRCTCofficial) September 9, 2022