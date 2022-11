IRCTC Tour Package: मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के साथ हैदराबाद की भी करें सैर, आईआरसीटीसी लाया किफायती पैकेज

नई दिल्ली. भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला में है. यह मंदिर भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है. अगर आपकी भी यहां जाने की इच्‍छा है तो आपके लिए आईआरसीटीसी (IRCTC) बेहद ही शानदार और किफायती एयर टूर पैकेज की पेशकश कर रहा है. इस पैकेज के लिए आपको कम से कम 31,050 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करना होगा.

4 रात और 5 दिनों यह पैकेज आपको हैदराबाद की भरपूर सैर कराएगा. यात्रा लखनऊ से 23 नवंबर, 2022 को शुरू होगी. इस एयर पैकेज के तहत मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, रामोजी फिल्म सिटी आदि घुमाया जाएगा. पैकेज के तहत आपके जाने-आने से लेकर रहने और खाने-पीने का पूरा इंतजाम किया जाएगा. यात्रा के दौरान ब्रेकफास्ट और डिनर की सुविधा मिलेगी.

