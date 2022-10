IRCTC Tour Package: बजट में करें केरल की हसीन वादियों की सैर, आईआरसीटीसी लाया बेहतरीन ऑफर

नई दिल्ली. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्‍म कॉरपोरेशन (IRCTC) समय-समय पर देश के विभिन्न राज्यों के लिए टूर पैकेज लॉन्च करता है. इसी कड़ी में आईआरसीटीसी ने केरल के लिए एक शानदार टूर पैकेज पेश किया है. यह टूर पैकेज ट्रेन के माध्यम से नहीं बल्कि हवाई जहाज के माध्यम से संचालित होगा. टूर पैकेज में लोगों को मुन्नार, थेक्कडी, अल्लेप्पी और कोच्चि घूमने का मौका मिलेगा.

आईआरसीटीसी ने इस एयर टूर पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है. यह पूरी यात्रा 6 रात और 7 दिनों की होगी. इस पैकेज की शुरुआत नई दिल्ली से होगी. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की सुविधा मिलेगी. हर जगह रात में होटल में ठहरने की सुविधा दी जाएगी.

Get awe-struck by the charming beauty of Kerala with IRCTC’s tour package for 6D/5N starting at ₹37130/-. For details, visit https://t.co/eCQAOEekmW@AmritMahotsav #AzadiKiRail

— IRCTC (@IRCTCofficial) October 13, 2022