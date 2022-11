IRCTC Tour Package: बजट में करें कश्मीर की हसीन वादियों की सैर, आईआरसीटीसी लाया बेहतरीन ऑफर

नई दिल्ली. इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्‍म कॉरपोरेशन (IRCTC) समय-समय पर देश के विभिन्न राज्यों के लिए टूर पैकेज लॉन्च करता है. इसी कड़ी में आईआरसीटीसी ने कश्मीर के लिए एक शानदार एयर टूर पैकेज पेश किया है. टूर पैकेज में लोगों को श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम घूमने का मौका मिलेगा. यह टूर पैकेज ट्रेन के माध्यम से नहीं बल्कि हवाई जहाज के माध्यम से संचालित होगा.

जम्मू-कश्मीर में साल भर सैलानियों का हुजूम उमड़ता है. श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम फेमस टूरिस्ट प्लेस हैं. इन जगहों पर आपको प्रकृति की खूबसूरती का करीब से दीदार करने का मौका मिलेगा. यहां आपको पहाड़ों के शानदार व्यू और हरियाली के आकर्षक नज़ारे देखने को मिलेंगे. यहां जाकर आपको लगेगा कि वाकई आप ‘धरती के स्वर्ग’ में घूम रहे हैं.

5 रात और 6 दिनों की होगी यात्रा

आईआरसीटीसी ने इस एयर टूर पैकेज की घोषणा अपने ट्विटर अकाउंट से की है. यह पूरी यात्रा 5 रात और 6 दिनों की होगी. इस पैकेज की शुरुआत चंडीगढ़ से होगी. इस पैकेज में आपको खाने-पीने की चिंता करने की जरूरत नहीं है. ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा रात में होटल में ठहरने की सुविधा दी जाएगी.

Mesmerizing & scenic beauty of Kashmir will leave you in awe. Visit the land of untouched beauty with IRCTC Air tour package at ₹27,155/- of 6D/5N. For details, visit https://t.co/1aI2gE61ql

— IRCTC (@IRCTCofficial) November 28, 2022