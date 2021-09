दिल्ली-पेरिस के बीच 7 नवंबर से सीधी फ्लाइट शुरू करेगी Vistara, जानिए डिटेल

मुंबई. एयरलाइन कंपनी विस्तारा (Vistara) ने गुरुवार को कहा कि भारत और फ्रांस के बीच ‘एयर बबल’ (Air Bubble) समझौते के तहत वह दिल्ली और पेरिस के बीच सात नवंबर से सीधी फ्लाइट शुरू करेगी. बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले साल 23 मार्च से नियमित इंटरनेशनल पैसेंजर विमान सेवा स्थगित है. हालांकि, वंदे भारत अभियान और एयर बबल सिस्टम के तहत मई से कुछ निश्चित देशों के लिए विशेष इंटरनेशनल फ्लाइट्स के संचालन की इजाजत है.

टाटा संस और सिंगापुर एयरलाइंस द्वारा संचालित एयरलाइन कंपनी ने एक बयान में कहा कि नए रूट पर उड़ान बोइंग 787-900 (ड्रीमलाइनर) विमान द्वारा संचालित की जाएंगी. दोनों शहरों के बीच सप्ताह में दो दिन बुधवार और रविवार को सीधी उड़ानें चलेंगी. उसने कहा कि दोनों शहरों के बीच की उड़ानों को कंपनी की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और ट्रैवल एजेंट समेत अन्य माध्यमों से भी बुक किया जा सकता है.

Bonjour! We are delighted to announce that you can now fly direct from Delhi to Paris with the #AirlineIndiaTrusts. Book now: https://t.co/uQHVpUUceM#ParisOnVistara pic.twitter.com/KB3s0dQ255

— Vistara (@airvistara) September 23, 2021